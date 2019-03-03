Tuna: "Cumhur İttifakı ile Mersin kazanacak"

Cumhur İttifakının MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye BaşkanAdayı Hamit Tuna, Cumhur İttifakının, AK Parti Genel Başkanı ve CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından devletinbekası ve milletin geleceği için kurulduğunu söyledi.

Tuna, seçim çalışmaları kapsamında muz üretiminin merkezi Bozyazı ilçesinde,esnaf, vatandaş, sendika temsilcileri ve STK’lar ile bir araya geldi.

“Bu yarış başkan olma meselesi değil, beka meselesidir”

Cumhur İttifakının, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından devletin bekası vemilletin geleceği için kurulduğunu söyleyen Tuna, "Bu yarış Bozyazı’da MustafaÇetinkaya’nın meselesi değildir. Büyükşehirde Hamit Tuna’nın başkan olmameselesi değildir. Bir beka meselesidir. Devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü,al bayrağımızın gölgesinde, cumhuriyetimizin ışığında ilelebet payidar kalacakAnadolu coğrafyasının varlık mücadelesidir” dedi.

Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendikalarla her zaman birlikteçalışmaya önem verdiklerinin altını çizen Tuna, “Sivil toplum kuruluşlarının vesendika yapılarının sahada oldukları zaman nasıl ses getirdiklerini biliyoruz.STK’ların varlığı kentimize güç katmaktadır. Sendika yöneticilerimiz veüyelerimizle birlikte inşallah bundan sonraki süreçte de 31 Mart’a kadar gündüzoturmadan, gece uyumadan ölesiye bitesiye çalışacağız ve birlik içerisindeolacağız. Siyaset birlikte olursa güzel olur” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı adayı olmasının Mersin için şans olduğunu ifade eden Tuna,“Hizmet yapmak ve proje üretmek birilerinin dediği gibi çok zor değil.15 yıldırToroslar Belediye başkanıyım. 23 tane teftiş geçirdim. Allah’a şükürler olsun ki birtane soruşturmam yok. Şeffaf, hesap verebilir, bütün kararları yüzde 99 meclistengeçen bir belediye başkanıyım. Ortak akılla yönetiriz. ’Ben yaptım oldu’ mantığı iledeğil, birlikte yapma kültürünü geliştiren Torosları 750 bin metrekare arsa vermek

suretiyle bunun 25 tanesi okul yeri, sağlık yapılarının hepsini bölgeye taşıyan, herkurumla diyalog kurabilen, uzlaşma kültürünü öne çıkaran ve bölgeyi geliştiren birbelediye başkanıyım. Ufkumuz geniş, hayalimiz açık. Hayal ettiklerimizi,düşündüklerimizi biz, düşünemediklerimizi sivil toplum kuruluşlarımızdan, meslekörgütlerimizden, üniversitelerimizden destek almak suretiyle hayata geçireceğizve bu kenti dünya kenti Mersin yapacağız. Çıktık bir sefere zafer Allah’ıntakdiridir. Biz inandık. İnşallah sizlerin desteği ve teveccühü ile büyükşehir baştaolmak üzere 13 ilçemizde zafer yazacağız” diye konuştu.

“Çiftçimizi ve üreticimizi destekleyeceğiz”

Kent genelinde tarım ve hayvancılığı daha da geliştirmek amacıyla büyükşehirve Bozyazı ölçeğinde hazırladıkları projelerini paylaşan Tuna, bölge çiftçisini veüreticisini destekleyeceklerine belirterek, şöyle devam etti; "Bir ürünün geçirdiğisüreç üretim, ambalaj ve pazarlamadır. En iyi ürünü üretirsiniz, en güzel ambalajıyaparsınız ama pazarlama kısmı çok önemlidir. Bu anlamda komisyoncuarkadaşlarımızın yaptıkları iş çok önemli. Pazarlama kısmında eksik olursanız o işelinizde kalır. Bizde pazarlamayı daha doğru ve güzel yapmak durumundayız.Bunun için soğuk hava depoları projemiz var. Mersin, 7 cinste en çok ürün üretenbir şehir, bunların başında muz geliyor. Biz ürün motifinden yanayız. Toroslarilçemizde, insanlarımızı alternatif ürün motiflerine yönlendirdik. Ejder meyvesiyetiştirdik. Üreten insanlarımıza fidesinde yardımcı olduk. Birçok alternatif üründeçalışmamız var. Bunu daha kapsamlı büyükşehir ölçeğinde gerçekleştireceğiz.Hayvancılık noktasında da çiftçilerimize ön ayak olacağız. Hal tesisimizi üç ilçeyehizmet verebilecek bir şekilde bir noktada toplayacağız. Toprak tahlili laboratuvarıkuracağız.”