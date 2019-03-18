Tuna: "31 Mart’ta Mersin kazanacak"

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, 31 Mart’ta kazananın Mersin olacağını söyledi.

Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Akdeniz ilçesine bağlı Parmakkurdu, Puğkaracadağ, Demirhisar ve Yanpar mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Hemşehrilerinden Cumhur İttifakına destek isteyen Tuna, 6360 Sayılı yasa ile köydenmahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki sıkıntıları bildiklerini, 31 Mart’tan sonrahükümetin de desteği ile bu sorunları en kısa zaman diliminde çözeceklerinin sözünüvererek, “Her mahallemize eşit mesafede olup, adaletli bir hizmet dağılımı yapacağız”dedi.

Tuna, “’Adaletli olmayan payidar olamaz’ dedik. Toroslar’da üç dönem hemşehrilerimizindesteği ile açık ara birinci olduk. Toroslar’daki köylerimizden mahalle olan yerleşimyerlerimizi yaptığımız düzenlemelerle nasıl öne çıkardıysak, inşallah Mersin BüyükşehirBelediye Başkanı olduğumuzda buraları da öne çıkaracağız. İlçe belediyesi yetkileri darolduğu için güçsüz koldur. Yani sol elini gücü kadardır. Akdeniz ilçemizde Mustafa Gültakkardeşimiz, Cumhur İttifakı adayımızdır. Bu köylerde eksik olan hizmetleri biliyoruz. Birgölet talebiniz var. Akdeniz’de Mustafa Gültak, Büyükşehirde Hamit Tuna, yukarıdahükümetimiz ile hizmetin en güzelini buraya yansıtacağız. Bakanımız Lütfi Elvan, TBMMPlan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu. Mersin için büyük bir şans.Allah nasip ederseköyden mahalle olan yerleşim yerlerimizi suya kavuşturacağız. Akdeniz kabuğunu yırtsınistiyoruz. Buradan Cumhur İttifakına toplu bir oyla destek verin. Birleşirsek tok oluruz,ayrışırsak yok oluruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Büyükşehir ve 13 ilçemizizaferle sonuçlandıracağız. Bu şehri hizmetlerimizle daha yaşanılabilir bir kent yapacağız”ifadelerini kullandı.

“15 yıllık tecrübemizle ne yapacağımızı biliyoruz”

“Projelerimize, ufkumuza ve vizyonumuza kimse laf söyleyemez” diyen Tuna, şöyledevam etti; "Dert bilen derman olma noktasında da öne olandır. Biz ne yaptığımızıbiliyoruz. 15 yıllık belediyecilik tecrübemiz ve bilgi birikimimiz var. Birleşerekgüçleneceğiz. Biz birleştik ve güçlendik. Üreterek zenginleşeceğiz ve bu kentibüyüteceğiz. Tarım, turizm, sanayi, lojistik, teknolojide, sanat ve sporda büyüteceğiz, Üniversite sayımızı çoğaltacağız. Ulaşımı çözeceğiz. Kısa vadede metrobüs, uzun vadede metro projesini hayata geçireceğiz.”

Toroslar ilçesine bağlı Turgut Türkalp, Tozkoparan, Osmaniye, Çukurova, Güneykent ve Halkkent mahalelerinin sakinleriyle de buluşan Tuna, projelerini anlattı.

Cumhur İttifakı ile Mersin’e değer katacaklarına vurgu yapan Tuna, “Uzlaşmacı yanımızla, toplumun bütün katmanına ulaşan yönümüzle, millet ortalaması hayatımızla, kibre bürünmeyen halimizle ve sırça köşklerden asla belediye başkanlığı yapmayan duruşumuzla bu kentin yönetimine talibiz. 31 Mart’ta karar vereceksiniz. Mersin ilk defa böyle bir şansı yakaladı. İlçe, büyükşehir ve hükümet ayağını sağlıklı bir şekilde kurgularsanız kim kazanacak? Mersin kazanacak” diye konuştu.

Akdeniz ilçesindeki balık pazarı civarında hizmet vermeye başlayan TelefoncularÇarşısının açılışını da yapan Tuna, çarşıyı gezerek, esnafla sohbet etti. Başkan Tunadaha sonra Akdeniz ilçesinde Çamlıbel’de bulunan Balıkçı Barınağı’nı da ziyaret ederek,Mersin Amatör Balıkçılar Derneği’nin üyeleriyle sohbet etti ve projelerini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkan olduklarında Mersin’in kıyı süsü balıkçı barınaklarınıyenileyeceklerini, kıyı şeridine ihtiyaç olan yerlerde de standartlara uygun balıkçıbarınakları yaparak balıkçılığın gelişmesini sağlayacaklarını ve kentte balıkçılığın simgesihaline gelen Karaduvar Mahallesi’nde bir balıkçı köyü oluşturmayı planladıklarının bilgisiniveren Tuna, “Son zamanlarda balık popülasyonu özellikle bu kıyı kenarımızda çok azaldı.Bu sektörün önde gelen temsilcileri ve tecrübeli arkadaşlarımızla balık popülasyonununasıl arttıracağımızı konuşacağız ve bununla ilgili ne yapmamız gerekiyorsagerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.