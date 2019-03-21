0553 313 94 23

TÜMSİAD üyelerine istihdam destekleri anlatıldı

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi üyelerine istihdam destekleri hakkında bilgi verildi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:08
TÜMSİAD üyelerine istihdam destekleri anlatıldı

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi üyelerine istihdam destekleri hakkında bilgi verildi.


TÜMSİAD Konya Şubesi konferans salonunda düzenlenen programda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) destekleri işverenlere anlatıldı.


Programda konuşan TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, devlet desteklerinin iş veren ve çalışanların kalkınmasını hedeflediğini söyledi. Serçe, "Yapılan desteklerle ekonomi hareketlenecek, istihdam artacak. Bugün burada yapılan toplantı sayesinde de üyelerimiz verilen destekler hakkında eksiksiz bilgi sahibi olacak. Çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Murat Keleş konuşmasında, yeni işe başlayan bir çalışanın 3 ay boyunca tüm masrafını devletin karşılayacağını anlattı. Keleş, işverenlere bilgiler vererek istihdam destekleri hakkındaki soruları da cevaplandırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    1. Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    2. İyilik koşusu Wings for Life World..
    3. Gürkan’dan 31 Mart vurgusu
    4. “İsrail’in ABD’den daha iyi dostu..
    5. GÜNCELLEME - Çin'de kimya tesisinde..
    6. Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan..
    7. Akar ve komutanlar askeri fabrikada..
    8. Cumhuriyet'ten alçak iftira! Haçlı..
    9. Marmaris’te Dünya Ormancılık Günü ve..
    10. "Çocuklar bütünsel eğitim imkanına..
    11. Yaşlılar üniversiteli oldu, sınıfları..
    12. Yaşlılar unutulmadı
    13. Horona farklı bir boyut kattılar
    14. Erdoğan: "Türkiye'nin ilk 2 bin beygir..
    15. "Savunma sanayisinde yerlilik oranında..
    16. Van Büyükşehir Belediyesi yaşlıları..
    17. Mustafakemalpaşa Ovası’na proje..
    18. Antalyaspor kuvvet ve dayanıklılık..
    19. FETÖ üyesinden iğrençahlaksızlık
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Suriye'de,..
    21. Bakan Soylu’dan, Karamollaoğluna sert..
    22. Sergen Yalçın’a 2 maç men cezası
    23. DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen..
    24. Bu markette para değil dua geçiyor
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    26. Vahşi Cennetler: Güney Asya belgesel..
    27. Aslan, ‘Karanlıkköprü’ olmayacak
    28. "Bizi ayrıştırmak isteyenlere bir..
    29. İran'da Nevruz Bayramı tatilinde..
    30. "İndirimin ikinci kez uzatılması, tüm..
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!