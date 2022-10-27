TÜMOSAN’ın zırhlı araç motorları sahnede

Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay teknolojileri sanayiindeki ilklerin sergilendiği SAHA EXPO’da TÜMOSAN Motor da yerli mühendislik eseri zırhlı araç ve deniz aracı motorlarını görücüye çıkardı. S8000 Marin Motor, XENA 7.4 ve TMSN Transmisyon (şanzıman) Projeleri ile ziyaretçilerin karşısına çıkan TÜMOSAN’ın ilk defa bir fuarda sergilediği sistemler, sektör profesyonellerinden büyük ilgi gördü.

100 mühendisle AR-GE yapıyoruz

TÜMOSAN Motor Genel Müdürü Halim Tosun, TÜMOSAN’ın Ar-Ge tecrübesinin özellikle motor ve transmisyon alanlarında derinleştiğini ifade etti. Tosun, “2014 yılından beri özellikle yüksek beygir güçlü motor ve transmisyon çalışmalarına Ar-Ge ekibiyle yaklaşık 100’e yakın mühendis çalıştırıyoruz. Bu ekiple beraber hem yüksek ölçekli motor teknolojilerinde hem de yüksek ölçekli transmisyonda çalışmalar yapıyoruz” dedi.

3 Farklı yerli ve milli motor

Fuar alanında ürettikleri 3 farklı yerli ve milli motoru sergilediklerini belirten Tosun, “2020 yılında başlatılan proje S8000 mekanik marin motorumuzun seri üretimi geçişi neticesinde başarılı şekilde sonuçlandırılmıştır. Motor yakıt sisteminin güncellenmesi sonrasında proje yeni nesil marin motor olarak yeniden farklı bir proje olarak gündeme gelecektir” ifadelerini kullandı. TMSN Transmisyon Projeleri’ne de değinen Tosun, şunları kaydetti: “SSB Araç Projeleri ile paralel şekilde TMSN2506 AT tam otomatik tork converterli transmisyon geliştirme projesi TÜMOSAN bünyesinde 2017 yılından itibaren devam etmektedir. Projenin test, kalifikasyon ve seri üretim hazırlık süreci projelendirilmiş olup SSB ile paylaşılmıştır. Ayrıca, Senkromeçli Otomatik transmisyon test çalışmaları PUSAT aracının üzerinde devam etmektedir.” XENA 7.4 6 silindir Dizel Motor hakkında bilgi veren Tosun, “460 Beygir Gücü 1600 Nm tork, kara ve marin tipi versiyonları bulunmaktadır. Kara tipi FNSS ÖMTTZA araçlarında kullanılacaktır. Marin tipi ise ARES METEKSAN ortaklığının Ulaq projesinde kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.

PUSAT’ın yerlilik oranı yüzde 90’ın üzerinde

Bu çalışmalarının sonucunun tekerlekli zırhlı kara aracı PUSAT’ta somutlaştığını belirten Tosun, şu bilgileri verdi: “PUSAT’ın önemli çalışmaları tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanlığı tecrübesinde belli bir noktaya geliyor. Önümüzdeki yıllarda aracımızın Savunma Sanayii Başkanlığı uhdesinde Milli Savunma Bakanlığı’nın envanterine gireceğini düşünüyoruz. PUSAT’ın içindeki hem motoru, transmisyonu (şanzıman), aktarma organları, yazılımı, tamamen yerli olarak TÜMOSAN’ın kendi imkânlarıyla üretildi. Türkiye’de bu anlamda ilk ve tektir. Aynı zamanda motor kontrol ünitesi dediğimiz ve yazılım, elektrik elektronik kontrol ünitesi mühendislerimizin çalışmalarıyla gerçekleştirilen bir ürün. PUSAT yaklaşık yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranına sahip.”