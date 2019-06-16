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TÜMBİFED üyeleri fidanları toprakla buluşturdu

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) üyeleri oluşturulan hatıra ormanında fidanları toprakla buluşturdu.

16 Haziran 2019 Pazar 12:20
TÜMBİFED üyeleri fidanları toprakla buluşturdu

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) üyeleri oluşturulan hatıra ormanında fidanları toprakla buluşturdu.


Tarım ve Orman Bakanlığı ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünün “TÜMBİFED Hatıra Ormanı” için yer tahsis ettiği Kartal Ballıca köyü orman alanına gelen federasyon üyeleri fidanları toprakla buluşturdu.


Düzenlenen etkinlikte konuşan TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, federasyon olarak yaptıkları her projenin öneminin çok büyük olduğunu ancak hatıra ormanının kendisi için çok daha farklı bir yeri olduğunu söyledi.


Bilge, "Özellikle çocuklarımızı da düşünerek federasyon olarak şu an burada olmaktan dolayı mutluyuz. İlk fidanlarımızın dikimini gerçekleştirdik. Bu proje bizim için burada bitmiyor, üyelerimizle birlikte daha temiz bir dünya adına görevimizi yerine getirerek istikrarlı bir şekilde ağaçlandırma konusunun takibini sağlayacağız. İnsanoğlunun yanlış politikalarla tetiklediği Küresel Isınma ve devamında meydana gelen iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak, hava kirliliğine karşı karbondioksit emilimini artırmak ve daha çevreci bir yaklaşımla çevreci yaşam koşullarını benimseyerek önemler almak her bir bireyin sorumluluğudur. Bugün toprakla buluşan bu fidanlarımızın yarınlarımız olan çocuklarımızın gelecekteki yaşam koşullarına olumlu katkı sağlamasını temenni ediyor, ülkemize ve geleceğimize hayırlı olsun diyoruz" dedi.


Etkinliğe Çevre Komisyonu Başkanı Aynur Acar, Deprem konusunda çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Spor Komisyonu Başkanı, Spor Yazarı ve TRT Spor Yorumcusu Hayri Ülgen de ağaçlandırma çalışmalarına katıldı.


Fidan dikimi sonrasında birlikte brunch yapan üyeler güne tulum eşliğinde yöresel halk oyunlarıyla devam etti. Birçok bölgenin federasyon üyeleri ve başkanlarının bir araya geldiği etkinlikte hem çevre adına önemli bir adım atıldı hem de birlik ve beraberliğin önemi bir kez daha hatırlandı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 12:20
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