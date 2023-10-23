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Dünya Tümamiral Doç.Dr Cihat Yaycı Şok Hamas açıklaması!
Dünya

Tümamiral Doç.Dr Cihat Yaycı Şok Hamas açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-10-23 12:04:00 - 2023-10-23 12:06:02
Tümamiral Doç.Dr Cihat Yaycı Şok Hamas açıklaması!

İsrail işgali Siyonistlerin havadan gerçekleştiridği katliam operasyonlarıyla devam ediyor. Korkak İsrial henüz Filsitinli direnişçielrle yüz yüze gelmeye cesaret bulabilmiş değil. Kara harekatı henüz başlamadı. Konu ile iglili açıklama yapan Tümamiral Doç.Dr Cihat Yaycı İsrail yandaşı karakterizlerin moralini bocazak açıklamada bulundu.

İsrail işgali Siyonistlerin havadan gerçekleştiridği katliam operasyonlarıyla devam ediyor. Korkak İsrial henüz Filsitinli direnişçielrle yüz yüze gelmeye cesaret bulabilmiş değil. Kara harekatı henüz başlamadı. Konu ile iglili açıklama yapan Tümamiral Doç.Dr Cihat Yaycı İsrail yandaşı karakterizlerin moralini bocazak açıklamada bulundu.

İsrail işgali Siyonistlerin havadan gerçekleştiridği katliam operasyonlarıyla devam ediyor. Korkak İsrial henüz Filsitinli direnişçielrle yüz yüze gelmeye cesaret bulabilmiş değil. Kara harekatı henüz başlamadı. Konu ile iglili açıklama yapan Tümamiral Doç.Dr Cihat Yaycı 'Hamas, meskun mahalde İsrail ordusunu yer bitirir.' dedi.

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Ekonomi, Gazze, Filistin derken Amerika kapıya dayandı. Türkiye Cumhuriyeti içten, dıştan, çar etraftan çevrelendi. Türk varlığı tehlikede. Ben derim ki ola ki vatan savunması kaçınılmaz olursa 20-50 yaş arası gençleri öne sürmeyelim: Gönüllü olmak kaydı ile; kendini sağlıklı hisseden 50-65 yaş arası gençlerimizden 'can feda ihtiyat taburları' oluşturup zalimleri bir dahi ayağa kalkamaz hale getirelim. Çok geç olmadan! Zalimden merhamet beklemek, ağa çöplüğünü gözlemek gimindir..
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