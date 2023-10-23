Tümamiral Doç.Dr Cihat Yaycı Şok Hamas açıklaması!
İsrail işgali Siyonistlerin havadan gerçekleştiridği katliam operasyonlarıyla devam ediyor. Korkak İsrial henüz Filsitinli direnişçielrle yüz yüze gelmeye cesaret bulabilmiş değil. Kara harekatı henüz başlamadı. Konu ile iglili açıklama yapan Tümamiral Doç.Dr Cihat Yaycı İsrail yandaşı karakterizlerin moralini bocazak açıklamada bulundu.
İsrail işgali Siyonistlerin havadan gerçekleştiridği katliam operasyonlarıyla devam ediyor. Korkak İsrial henüz Filsitinli direnişçielrle yüz yüze gelmeye cesaret bulabilmiş değil. Kara harekatı henüz başlamadı. Konu ile iglili açıklama yapan Tümamiral Doç.Dr Cihat Yaycı İsrail yandaşı karakterizlerin moralini bocazak açıklamada bulundu.
İsrail işgali Siyonistlerin havadan gerçekleştiridği katliam operasyonlarıyla devam ediyor. Korkak İsrial henüz Filsitinli direnişçielrle yüz yüze gelmeye cesaret bulabilmiş değil. Kara harekatı henüz başlamadı. Konu ile iglili açıklama yapan Tümamiral Doç.Dr Cihat Yaycı 'Hamas, meskun mahalde İsrail ordusunu yer bitirir.' dedi.
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