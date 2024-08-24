Tüm zamanların en yükseği geldi! İstanbul rekorları sever

İstanbul, 2024 yılının ilk yedi ayında 10 milyon 467 bin 313 yabancı ziyaretçi ağırlayarak, tüm yılların hem Temmuz ayı hem de yedi aylık dönemde en yüksek yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre bu başarı, İstanbul’un Türkiye turizminin en gözde destinasyonu olma unvanını pekiştirirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,06'lık bir artışa işaret ediyor. İstanbul’a en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya, Almanya ve Amerika BirleşikDevletleri ilk sıralarda yer aldı.

İstanbul'a temmuz ayında yoğun ilgi

Temmuz ayında İstanbul, 1 milyon 905 bin 146 yabancı ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bu ziyaretçilerin büyük çoğunluğu havayolunu tercih etti. Havayolu ile gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 832 bin 661 olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayında deniz yoluyla İstanbul’a gelen ziyaretçi sayısı ise 72 bin 485 olarak gerçekleşti ve bu rakam, geçen yılın temmuz ayı verilerine göre %45,90 oranında artış gösterdi.

Kruvaziyer turizmi yükselişte

İstanbul’da kruvaziyer turizmi açısından da dikkat çekici bir artış yaşandı. 2024 yılının ilk yedi ayında Galataport İstanbul’a gelen yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 oranında artış gösterdi. Ayrıca gemi başına yüzde 30 oranında daha fazla yolcu İstanbul’a ulaştı.

Rusya vatandaşları ilk sırada

Temmuz ayında İstanbul’a en fazla ziyaretçi gönderen ülke, 192 bin 18 kişi ile Rusya Federasyonu oldu. Rusya’yı sırasıyla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve İran takip etti.

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İstanbul Havalimanı ilk tercih

Ziyaretçilerin büyük bir kısmı İstanbul Havalimanı'nı tercih etti. Temmuz ayında İstanbul Havalimanı’nı kullanan yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 323 bin 449 olarak gerçekleşirken, Sabiha Gökçen Havalimanı ise 507 bin 539 ziyaretçi ile ikinci sırada yer aldı. İstanbul, tarih ve kültürü bir arada sunan eşsiz atmosferiyle dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin vazgeçilmez tercihi olmayı sürdürüyor.