Tüm ürünler ucuz olacak! Yeni market zinciri geliyor

Naşkan Recep Tayyip Erdoğan, süratle 500 metrekareden büyük olmak üzere bin adet Tarım Kredi Market açılması talimatını verirken, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım da buradaki stratejiyi açıkladı.

Küçük mağaza formatının yanında ülke çapında kooperatif ürünleri ile birlikte ulusal ve uluslar arası marka ürünlerin satışı için 1.000-1.500 metrekare büyüklüğe sahip olacak KoopgrosS'lar açılacağını anlatan Yıldırım, Ocak ayından itibaren ise aile bakkal ve marketlerini korumak için KoopmarkeT adı altında bayilik imkanı getireceklerini açıkladı.

Erdoğan 1000 market açılacağını söylemişti

Başkan Erdoğan'ın 5 zincir marketle ilgili yaptığı açıklamasının ardından marketlerle ilgili fiyat sorununu aşmak için Tarım Kredi Marketlere bin adet mağaza açılması talimatı daha verdi.

İşte kooperatif market stratejisi

Tarladan sofraya kadar bir zincir kuran ve çiftçinin ürettiği ürünü doğrudan halka ulaştıran Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin Genel Müdürü Yıldırım yaptığı son dakika açıklamasında Kooperatif marketlerinin büyüme stratejisini ve uyguladıkları fiyat politikasını açıkladı.

Türkiye geneline mağaza açılacak

Bugün itibariyle Tarım Kredi Marketlerin 486 mağaza sayısına ulaştığını anlatan Yıldırım, "Kısa sürede ilk hedefimiz olan 500 marketi tamamlayacağız. Şu anda 700. mağazayı açabilecek şekilde mağaza anlaşmaları imzalandı. Bizim 5 yıllık 2021-2026 stratejimiz var. Stratejimiz doğrultusunda lojistik merkezlerimizi de oluşturarak Türkiye genelinde mağazalar açmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yıl ve önümüzdeki sene için bin mağaza talimatı verdi. Biz işini bilen ve aşkla yapan bir ekibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği hedeflerin de üzerine çıkacağız inşallah" dedi.

Aile marketlerine bayilik imkanı

Yıldırım, franchise modeli kurarak bununla da geleneksel kanaldaki market ve bakkalları Tarım Kredi çatısı altına alarak desteklemeyi planladıklarını belirterek, "Bu şekilde Ocak ayından itibaren bayilik modeliyle açacağımız marketlere KoopmarkeT adını vermeyi planlıyoruz. Bizim kendi bünyemizdeki marketlerin adı ise KooperatiF market olacak. Türkiye'de şu anda 30 bin aile marketi var. Bunların önemli bir kısmına bayilik vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Aynı zamanda 1000-1500 metrekare büyüklüğünde KoopgrosS'lar açacaklarını da anlatan Yıldırım, "Yaklaşık 400-500 bin nüfusun olduğu şehir merkezlerinde KoopgrosS'lar açılacaklar. Bu marketlerin ilkini Gaziantep'te açtık. İkincisini Bağcılar da üçüncüsünü yine Gaziantep Şahinbey'de açacağız. Yıl sonuna kadar başta İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Konya olmak üzere KoopgrosS marketler açacağız" dedi.

Fiyat olarak yüzde 5 daha ucuz

Geçen sene çiftçiden yeterince ürün aldıkları için bu yıl fiyatları belli bir seviyede tutmayı başardıklarını anlatan Yıldırım, "Mesela biz yağ fiyatlarını artırmadık. Çünkü bizim 30 bin ton ayçiçek yağımız vardı. Pirince, fasulyeye, salçaya zam yapmadık. Çünkü geçen sene çiftçiden alarak yeterince işlediğimiz domates salçası veya diğer ürünler vardı. Biz fiyat olarak aşağıda kaldığımız için hiçbir zincir markette bizdeki ürün fiyatlarının çok üzerine çıkamıyor. Fiyatların yükselmesinin önüne geçiyoruz. En temel ürünlerde biz fiyatı aşağı doğru çekince rakiplerimizde aşağı doğru çekti. Aramızda en az yüzde 5 fiyat avantajı yani ucuzluğu olana kadar biz fiyatları aşağı çekiyoruz. Burada karlılık filan gözetmiyoruz

Fahiş fiyata asıl darbe sanal satışta olacak

Bir diğer kamu iştiraki olan PttAVM.com ile daha önce online satışa başlayan Tarım Kredi, PttAVM'nin yanı sıra kendi kuracağı sanal kanallarla da internetten satış yapacak. Yıldırım, Tarım Kredi Market ürünlerinin sanal ortamda satılmasına imkan verecek KoopgeL ve KoopsanaL'ı 2022 yılı içerisinde devreye alacaklarını ifade ederek, "KoopgeL hemen teslim gibi işleyecek. Kapıya kadar ürünleri ulaştıracak. KoopsanaL ise bir e-ticaret platformu gibi hizmet verecek" dedi.

Şu anda mağazalarda ve lojistik depolarda 3.000 bine yakın kişinin istihdam edildiğini söyleyen Yıldırım" Açacağımız yeni mağazalar ve franchiselerımızda çalışacak arkadaşlarımız ile bu sayıyı çok kısa zamanda büyüterek ülke ekonomisine önemli bir istihdam katkı sağlayacağız."

Kaynak: Sabah