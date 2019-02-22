Tüm Türkiye'ye yayılmalı! Okul servislerinde yeni dönem

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde okul servis araçlarının GPS ile yakın takibe alındığı bildirildi. Vezirköprü Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde taşımalı eğitimdeki problemlerin en aza indirilmesi için bu projenin uygulandığı belirtildi.

Habertürk'ün haberine göre, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, servis araçların donanım ve yaşlarıyla, güzergâhlardaki bozukluklarla, şoförlerin eğitimleriyle ilgili problemlerin iş birliği içerisinde çözülmesinin amaçlandığı uygulamanın başladığı bildirildi.

Sürücülere uyarılarda bulunan Demircan, taşımalı öğrencilerin güven içerisinde taşınarak daha huzurlu bir eğitim almalarının en doğal hakları olduğunu söyledi. Demircan sürücülere hitaben "550 taşıma aracının tamamına GPS takılmıştır. Araçlarımızın güzergâhlardaki hareketleri, hızları vs. anlık olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından kontrol ve takip edilmektedir." dedi.