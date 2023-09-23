Tüm Türkiye’ye müjdeli haber az önce verildi! Bakan, yeni rakamı böyle açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2053 net sıfır emisyon hedefimizle, kara yolu taşımacılığını yüzde 72'den yüzde 57'ye düşürmeyi, demir yolu yük taşımacılığını da yüzde 5'ten yüzde 22'ye çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Demiryolları Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, demir yollarının güvenli, ucuz ve hızlı oluşu sebebiyle ulaşımın vazgeçilmez bir parçası olmasının yanında ülkenin ekonomik ve sosyal hayatının ötesinde tarihi ve stratejik önemi de bulunduğunu söyledi.

Uraloğlu, 2003'te yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğuna, 2023 itibarıyla 2 bin 250 kilometresi Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre eklediklerini ve böylece demir yolu uzunluğunu 14 bin kilometreye yükselttiklerini anlattı.

Ankara-Sivas hattı açılıyor

Ülkenin ilk YHT hattının 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir arasında açıldığına dikkati çeken Uraloğlu, 2011'de Ankara-Konya, 2014'te Eskişehir-İstanbul, 2022'de Konya-Karaman ve bu yıl içinde de Ankara-Sivas hatlarının açıldığını söyledi.



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"Hızlı tren hizmeti alan il sayımızı 52'ye çıkartacağız"

Bakan Uraloğlu, hızlı trenlerle konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmetinin doğrudan ve dolaylı olmak üzere 19 ilde ve ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sine ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ve yol haritamızla, hızlı tren hizmeti alan il sayımızı, Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep, Halkalı-Kapıkule gibi tüm hızlı tren projelerimizi tamamladığımızda 52'ye çıkartacağız. Demir yolu hat uzunluğumuzu da 28 bin 590 kilometreye yükselteceğiz. Şu anda yaklaşık 3 bin 800 kilometre yeni demir yolu hattında da yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında yaklaşık 5 bin 800 kilometrelik hattın proje çalışmaları tamamlanmış 5 bin kilometrede de etüt ve proje çalışmalarımız da sürüyor. Ayrıca, 2053 net sıfır emisyon hedefimizle, kara yolu taşımacılığını yüzde 72'den yüzde 57'ye düşürmeyi, demir yolu yük taşımacılığını da yüzde 5'ten yüzde 22'ye çıkarmayı planlıyoruz. Bu sayede karbon salınımından büyük oranda azalma sağlayacağız."