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Tüm Türkiye'nin gözü Merkez Bankası'nda

Merkez Bankası'nın bugün saat 14:00'te açıklayacağı "faiz" kararı beklenirken dolar/ TL güne 5.71 TL'den başladı. Küresel piyasalar ve hükümet ile MHP cephesinden gelen 'ittifak' açıklamalarıyla salı günü sert dalgalanan dolar/TL dün 5.68'e kadar gerilemişti

25 Ekim 2018 Perşembe 07:58
Tüm Türkiye'nin gözü Merkez Bankası'nda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararı beklenirken dolar/ TL güne 5.7152 TL seviyesinden başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.

İttifak açıklamasıyla sert dalgalandı

Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve Cumhur İttifakı'nın geleceğine yönelik ittifaktaki iki parti MHP ve AKP'den gelen açıklamalarla salı sert dalgalanan dolar/TL dün geriledi. Dolar/TL dün güne 5.75 civarında başladıktan sonra gün

boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi ve  5.68'e kadar geriledi.

Brunson davası sonrası 5.52 tl'ye kadar geriledi

Dolar/TL ABD'li rahip Andrew Brunson sonrası Türkiye ABD ilişkilerine ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.5267'e kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından yönünü yukarı çevirmişti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 07:58
  1. Merkez Bankası
  2. faiz

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