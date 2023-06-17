Tüm Türkiye şokta! İmamoğlu seçimlerde Kılıçdaroğlu’na oy vermedi?

CHP’li Abdüllatif Şener’in, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini söylemesi gündeme bomba gibi düşerken, Türkiye’yi sarsacak bir başka çıkış da Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok’tan geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini ima eden Altınok, çok konuşulacak yazısında şunları kaydetti:

“CHP'li siyasilerin ve gazetecilerin seçim sonrası hezimetle yüzleşmeleri, B sınıfı filmlerde aldatılan kocanın "Üstelik de bizim yatağımızda" diye söylenmesine benziyor.

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Abdüllatif Şener'e "Üstelik de CHP üyesiyken mi" diye sitem ediyorlar.

Sanki mesele bu. Ne zaman vermemişse vermemiş işte.

Ama tabii hayal kırıklığının acısını çıkarmak için sorumlu arayan CHP seçmeninin önüne parçalanacak bir kurban atmaları gerek.

Şener'in aldatma hikâyesinin ayrıntılarını da Kılıçdaroğlu'nun beceriksiz, basiretsiz, kolay aldatılan düşük bir profil olduğunu tescillemek için deştikçe deşiyorlar.

Oysa bir anda badem bıyıklarını keşfettikleri Abdüllatif Bey'i "fark edemeyen" yalnızca "Guguk Kuşu" adını taktıkları Kemal Bey değildi.

Dün Kılıçdaroğlu'na Abdüllatif Şener tercihi yüzünden giydiren Yılmaz Özdil örneğin...

Aynı Özdil bakın 2018'de Sözcü'deki köşesinde Şener'e nasıl kefil olmuş:

"Abdüllatif Şener, o gerçek bir yurtsever.

Türk siyasetinde tanıdığım en namuslu insanlardan biri.

Özeleştirisini ve eleştirilerini kendine saklamıyor, kendisini imha etme pahasına millet duysun diye çırpınıyor.

Sanki başka partiye oy vermek ihanetmiş gibi ruhen baskı altına sokulan, suçluluk hissettirilen insanlarımıza, hatada ısrar etmemeleri için cesaret aşılıyor."

Vay be!

Gelen yenilgiyi görüp bir süredir hakkaniyetli CHP'li gazeteci pozları kesen Özdil, Soner Yalçın'ın çırakları, Abdüllatif Şener gibi kolay lokmaları bıraksınlar...

Hangi CHP'linin kime oy verdiğini merak ediyorlarsa, bu bir işe yarayacaksa, azıcık samimilerse İmamoğlu hangi turda Kılıçdaroğlu'na oy vermiş onu sorgulasınlar.”



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