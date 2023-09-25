Tüm Türkiye şaşkına dönmüştü! Ahmet Hakan, "İçimin yağları eridi" deyip duyurdu

Ahmet Hakan, kafayı Türkiye ile bozan ABD’li senatör Bob Menendez’in rüşvet aldığının ortaya çıkmasının ardından olay bir yazı kaleme aldı. “Hep beraber milli ve yerli kahkahalar atarak kutlayabiliriz bunu: Hahahaha!” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet’teki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Menendez diye bir senatör var ABD’de. Etkili ve yetkili bir senatör.

Kafayı Türkiye’ye takmış durumda.

Türkiye düşmanlığının derecesini iki şekilde ifade edebilirim:

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- BİR: Türkiye’nin en haklı olduğu konularda bile Türkiye’nin tamamen ve ölümüne karşısında.

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- İKİ: Türkiye düşmanlarının en haksız olduğu konularda bile Türkiye karşıtlarının yanında.

İçimizin milli yağlarını eriten olaysa tam olarak şu:

Rüşvet almış adam.

Deste deste dolarlar, külçe külçe altınlar.

Bazı görevlerinden istifa etmek zorunda kalmış.

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Hep beraber milli ve yerli kahkahalar atarak kutlayabiliriz bunu: Hahahaha!”