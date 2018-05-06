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Tüm Türkiye nefesini tuttu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle ilgili seçim manifestosunu bugün İstanbul'da açıklıyor. Erdoğan, 24 Haziran'ı "yeni bir dönem, yeni bir kırılma noktası" olarak tanımlıyor.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:16
Tüm Türkiye nefesini tuttu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

AK Parti İstanbul Teşkilatı, hummalı bir şekilde hazırlandığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran Seçim Manifestosu'nu açıklayacağı il kongresine için son rötuşları yapıldı.  Erdoğan'ın yeni çılgın projelerinin yanı sıra Türkiye'nin diriliş ve yenilenmesinin yol haritasını açıklayacağı kongre hazırlıkları tamamlandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'un bizzat takip ettiği hazırlıklar kapsamında Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu'nu 'manifesto festivaline' hazır hale getirildi.

İl Başkanı Şenocak Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı kongrede bir de ''Sürpriz olacağına'' da dikkat çekmişti.

YAKLAŞIK 200 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

İl genelinde 12 milyon el ilanıyla İstanbullular kongreye davet edilirken, salonda 30 bin, dışarıda da 100 bin bayrakla süsleme yapıldı.

Yerli ve yabancı 400'e yakın basın mensubunun akredite olduğu kongrede, Erdoğan’ın salon dışında da yaklaşık 200 bin kişiye hitap etmesi bekleniyor.

YOLLAR KAPATILDI!

AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi dolayısıyla kongre bitimine kadar İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün yapılacak AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi dolayısıyla trafik tedbirleri alındı.

Bu kapsamda Sahil Yolu Ataköy Kavşağı'ndan ve D-100 Şirinevler-Ataköy Kavşağı’ndan Sinan Erdem Spor Salonu'na çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'na giden yolların kapanma noktaları şöyle; D-100 Karayolu Güney Ataköy istikameti yol girişleri, D-100 Karayolu Kuzey Bahçelievler istikameti yol girişleri, Ataköy Köprüsü üstü (yol Bahçelievler'den itibaren kesilecek), Rauf Orbay Caddesi Kuzey Yol Adnan Kahveci Bulvarı istikameti yol girişleri, Rauf Orbay Caddesi Güney Yol Adnan Kahveci Bulvarı istikameti yol girişleri.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:16
  1. İstanbul
  2. Recep tayyip erdoğan
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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
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