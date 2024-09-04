Tüm Türkiye günlerdir onu konuşuyordu! Ahmet Hakan, kayıp Narin’in nerede olduğunu açıkladı
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, tüm Türkiye'nin konuştuğu kayıp Narin’in aile içinde ve çok yakın çevrede olduğunu belirtti. Hakan, Narin’in bulunamamasının altında bu yakınlığın ve suskunluğun yattığını ifade etti. Narin’in, suskunlar arasında saklandığını ve bu yüzden izinin sürülemediğini vurgulayan Hakan, bu durumun acı bir gerçek olduğunu dile getirdi. İşte Ahmet Hakan'ın dikkat çeken yazısı:
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, tüm Türkiye'nin konuştuğu kayıp Narin’in aile içinde ve çok yakın çevrede olduğunu belirtti. Hakan, Narin’in bulunamamasının altında bu yakınlığın ve suskunluğun yattığını ifade etti. Narin’in, suskunlar arasında saklandığını ve bu yüzden izinin sürülemediğini vurgulayan Hakan, bu durumun acı bir gerçek olduğunu dile getirdi. İşte Ahmet Hakan'ın dikkat çeken yazısı:
"Narin nerede?
Söyleyeyim:
- Çok ötelerde değil, ailenin içinde.
- Uzaklarda değil, yakın çevrede.
- Konuşanların arasında değil, suskunların arasında.
- Başka şehirlerde değil, o köyde.
*
Bulunamamasının temelinde acı bir gerçek yatıyor:
Çünkü çok yakınlarda Narin.
O yüzden bulunamıyor."
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