  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Portekiz Cumhurbaşkanı Sousa'dan acı itiraf! 'Avrupa'da ve dünyada bir devrin sonu'

Savaş meydanlarının vazgeçilmezi! ABD'den Switchblade İHA siparişi

Solcuların çöplüğünde açan nadide çiçekler! Neyse ki ODTÜ'de milli duruş sergileyen öğrenciler de var

Sigaraya bir zam daha geliyor! O isim konuyu masaya yatırdı!

Anadolu parsı son Diyarbakır'da öldürüldü, avlamanın cezası 30 milyon!

ABD'den Türkiye'ye teşekkür! 'Minnettarız'

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kuveyt'ten 8 iş birliği imzası!

Cem Küçük, Ece Üner’i rezil etti! Bu sözlere duyunca çılgına dönecek

Türkiye’nin en büyük turizm kongresi Kastamonu’da gerçekleştirilecek! Turizm sektörünün kredi borcu daralıyor

Cengiz Holding'e milyonlarca dolarlık kredi! Türkiye’nin en büyüğünü yapacaklar
Medya Tüm Türkiye günlerdir onu konuşuyordu! Ahmet Hakan, kayıp Narin’in nerede olduğunu açıkladı
Medya

Tüm Türkiye günlerdir onu konuşuyordu! Ahmet Hakan, kayıp Narin’in nerede olduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-09-04 10:15:00 - 2024-09-04 09:31:19
Tüm Türkiye günlerdir onu konuşuyordu! Ahmet Hakan, kayıp Narin’in nerede olduğunu açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, tüm Türkiye'nin konuştuğu kayıp Narin’in aile içinde ve çok yakın çevrede olduğunu belirtti. Hakan, Narin’in bulunamamasının altında bu yakınlığın ve suskunluğun yattığını ifade etti. Narin’in, suskunlar arasında saklandığını ve bu yüzden izinin sürülemediğini vurgulayan Hakan, bu durumun acı bir gerçek olduğunu dile getirdi. İşte Ahmet Hakan'ın dikkat çeken yazısı:

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, tüm Türkiye'nin konuştuğu kayıp Narin’in aile içinde ve çok yakın çevrede olduğunu belirtti. Hakan, Narin’in bulunamamasının altında bu yakınlığın ve suskunluğun yattığını ifade etti. Narin’in, suskunlar arasında saklandığını ve bu yüzden izinin sürülemediğini vurgulayan Hakan, bu durumun acı bir gerçek olduğunu dile getirdi. İşte Ahmet Hakan'ın dikkat çeken yazısı:

"Narin nerede? 

Söyleyeyim:

- Çok ötelerde değil, ailenin içinde.

- Uzaklarda değil, yakın çevrede.

- Konuşanların arasında değil, suskunların arasında.

- Başka şehirlerde değil, o köyde.

*

Bulunamamasının temelinde acı bir gerçek yatıyor:

Çünkü çok yakınlarda Narin.

O yüzden bulunamıyor."

6 ceset ve yalnızlaşan İsrail! Bu, 1948'den beri en büyük sarsıntı
6 ceset ve yalnızlaşan İsrail! Bu, 1948'den beri en büyük sarsıntı

Medya

6 ceset ve yalnızlaşan İsrail! Bu, 1948'den beri en büyük sarsıntı


Beşinci kolcular harekete geçti! Türkiye için alçak plan
Beşinci kolcular harekete geçti! Türkiye için alçak plan

Medya

Beşinci kolcular harekete geçti! Türkiye için alçak plan


{relation id:1882476 slug:'ataturk-kalkan-yapiliyor-ulkemize-diz-cokturmek-isteyenlerin-atesine-odun-atmayi-birakin'}
{relation id:1882458 slug:'besinci-kolcular-harekete-gecti-turkiye-icin-alcak-plan'}
{relation id:1882462 slug:'bu-yuze-iyi-bakin-bu-adam-deccalin-son-temsilcisi-olmali'}
{relation id:1882482 slug:'chpde-ic-savas-tuzuk-kurultayi-gerginligi-zirveye-cikti'}
{relation id:1882465 slug:'chpdeki-gizli-ittifaklar-ortaliga-sacildi-intikam-yemegi-soguk-yeniyor'}
{relation id:1882478 slug:'ismail-dumbullunun-askerleriyiz-hangi-askerlik-bu-kadar-basibozuklugu-kaldirir'}
{relation id:1882466 slug:'mehmet-metinerden-sert-cikis-ak-parti-ile-ilgili-yazisi-olay-oldu'}
 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23