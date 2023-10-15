Tüm Türkiye Filistin için ayakta!

Son bir haftadır Filistin topraklarında yaşanan gelişmeler tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar nedeniyle hayatın kaybeden sivillerin sayısı her geçen gün artıyor. Sivil yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılarda hastane, okul, ibadethane ve birçok tesis, İsrail tarafından hedef alınıyor.

Yaşanan gelişmeler, tüm Türkiye’de büyük bir tepkiye neden oldu. Türkiye genelinde bir haftadır düzenlenen çok sayıda organizasyonla Gazze ve Filistin’e destek verilirken İsrail ise protesto ediliyor.

Cuma namazı çıkışında Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla Gazze’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve miting düzenlendi.

İstanbul’da da Beyazıt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen mitinge binlerce vatandaş katıldı.

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Beyazıt Meydanı’nda toplanan kalabalığa konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, ‘‘Kudüs’te özgürce namaz kılacağımız günler yaklaştı. Müjdeler olsun. Bugünler tarihi günlerdir.’’ dedi.

İslam ülkelerini ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nı harekete geçmeye davet eden Yıldırım, ‘‘İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kuruluş amacı Mescid-i Aksa değil miydi? Neden hala harekete geçilmiyor? Birinci Dünya Savaşı’nda, İkinci Dünya Savaşı’nda birçok yere atılan bombalardan daha fazlası şu 6 günde Gazze’ye atıldı. Ama Allah Gazze’yi koruyor.’’ ifadelerini kullandı.

Bülent Yıldırım, Avrupa, Amerika ve tüm dünyadaki vicdan sahiplerine İsrail’e tepki göstermeleri çağrısında bulunarak, ‘‘İnancınız ne olursa olsun İsrail’e ve onun bu zulmüne destek verenlere tepki gösterin.’’ diye konuştu.

Gazze’ye yardımların ulaşması için Refah Sınır Kapısı’nın açılacağını söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:

‘‘Mısır, Refah Kapısı’nı açıyor. Yardımlar, Ariş Limanı’na gidecek. Oradan Gazze’ye gidecek. Siz yardımlarınızı yapın biz Ariş Limanı’na gönderelim. Bu yardımları Gazze’ye ulaştıralım. Tüm İslam ülkelerini, bu konuda Mısır’a destek vermeye çağırıyorum.’’

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, son olarak meydanda toplanan vatandaşlara, ‘‘Meydanları boş bırakmayın. Her gün daha kalabalık toplanalım. Meydanlar sesinizle inlesin. Gazze sizi görsün. Umut duysun, heyecan duysun.’’ çağrısı yaptı.

Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, Siyer Vakfı Kurucu Başkanı Muhammed Emin Yıldırım, Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür, İMH Onursal Başkanı Mehmet Güney, Davet ve Kardeşlik Vakfı Başkanı Maruf Çelik’in konuşma yaptığı Beyazıt Meydanı’nda Filistin lehine sloganlar atılıp, İsrail protesto edildi.