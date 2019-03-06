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Tüm Türkiye bekliyor! Saat 14:00'da açıklanacak

Merkez Bankası, dolar kuru için oldukça önemli olan faiz kararını bugün saat 14:00'da açıklayacak.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:43
Tüm Türkiye bekliyor! Saat 14:00'da açıklanacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak. Dolar kurunu yakından ilgilendiren bu karar öncesi piyasalarda sakin bir hava hakim. 

Merkez Bankası bu yıl ki ikinci Para Politikası Kurulu toplantısını yarın gerçekleştirecek. Haftaya 5.30 seviyelerinde başlayan dolar kuru açısından da oldukça önemli olan karar öncesi ABD ile yaşanan S-400 gerilimi ile bir parça yükselen dolar kuru 5.40 seviyelerinde gezinirken son iki gündür piyasalarda sakin bir hava hakim. 

Değişiklik beklenmiyor

Merkez Bankası son olarak eylül ayında politika faizini 625 baz puan artırarak faizi yüzde 24’e çıkarmıştı. O tarihten itibaren faizlerde bir değişikliğe gitmeyen Merkez Bankası’nın yapılan anketlere göre bu toplantıda da faiz artışına gitmesi beklenmiyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:43
  1. Merkez Bankası
  2. merkez bankası faiz kararı

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