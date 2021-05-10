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Teknoloji Tüm testleri tamamlandı! Teslimata hazır
Teknoloji

Tüm testleri tamamlandı! Teslimata hazır

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. MRB Mühendisliği Başmühendisi Faruk Oğuz, AKSUNGUR İHA'nın prototiplerinin uçuş testlerini tamamladığını belirterek teslimatların çok yakında başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 16:38:00 - 2021-05-10 16:42:37
Tüm testleri tamamlandı! Teslimata hazır

TUSAŞ MRB Mühendisliği Başmühendisi Faruk Oğuz; AKSUNGUR’un AANKA İHA’nın “abisi” olduğunu belirterek, AKSUNGUR’un daha yüksek kapasiteye sahip olduğunu ve daha fazla hava kaldığını vurguladı. Oğuz, AKSUNGUR’un çift motorlu olduğunu bir kez daha dile getirdi.

5 adet prototipi üretildiği bilinen AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı’nın uçuş testlerini tamamladığını belirten Oğuz, teslimatların çok yakında başlayacağını duyurdu.

TUSAŞ CEO’su Prof. Dr. Temel KOTİL, “2020’de AKSUNGUR, pratik olarak tamamlanıp seri üretimi başladı. İnşallah yakında 5 tane AKSUNGUR bitmiş olacak ve bunları da Türkiye’de kuvvetlere teslim etmiş olacağız.” ifadelerinde bulunmuştu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR Orta İrtifa – Uzun Dayanım (MALE) sınıfı İnsansız Hava Aracı (İHA), 59’uncu test uçuşu kapsamında 49 saat havada kalmıştı. TUSAŞ’ın öz kaynakları ile geliştirilen ve halihazırda 49 saatlik havada kalış süresini geride bırakan AKSUNGUR İHA’nın gelişmiş versiyonunun, 55 saat havada kalabileceği belirtilmişti.

Kaynak: SavunmasanayiST

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