Tüm tahminleri tutan Abdulkadir Selvi, seçim için oran verdi! Böyle duyurdu
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ın Türk siyasetinin geleceğine adını yazdırdığını belirterek, "Sinan Oğan’ın Erdoğan’a desteği, ikinci tura moral bozukluğu ile giren muhalefette motivasyonun iyice azalmasına yol açtı" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ın Türk siyasetinin geleceğine adını yazdırdığını belirterek, "Sinan Oğan’ın Erdoğan’a desteği, ikinci tura moral bozukluğu ile giren muhalefette motivasyonun iyice azalmasına yol açtı" dedi.
Oğan'a oy veren yüzde 5,2'lik kesimin Erdoğan'a oy verip vermeyeceğinin bilinemeyeceğini kaydeden Selvi, "Bu Erdoğan’a moral üstünlük sağlayacak. Ayrıca Sinan Oğan’a oy verenlerin en az yarısının Erdoğan’ı desteklemesi bekleniyor" diye ifade etti.
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