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Medya Tüm tahminleri tutan Abdulkadir Selvi, seçim için oran verdi! Böyle duyurdu
Medya

Tüm tahminleri tutan Abdulkadir Selvi, seçim için oran verdi! Böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-23 12:12:00 -
Tüm tahminleri tutan Abdulkadir Selvi, seçim için oran verdi! Böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ın Türk siyasetinin geleceğine adını yazdırdığını belirterek, "Sinan Oğan’ın Erdoğan’a desteği, ikinci tura moral bozukluğu ile giren muhalefette motivasyonun iyice azalmasına yol açtı" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ın Türk siyasetinin geleceğine adını yazdırdığını belirterek, "Sinan Oğan’ın Erdoğan’a desteği, ikinci tura moral bozukluğu ile giren muhalefette motivasyonun iyice azalmasına yol açtı" dedi.

Oğan'a oy veren yüzde 5,2'lik kesimin Erdoğan'a oy verip vermeyeceğinin bilinemeyeceğini kaydeden Selvi, "Bu Erdoğan’a moral üstünlük sağlayacak. Ayrıca Sinan Oğan’a oy verenlerin en az yarısının Erdoğan’ı desteklemesi bekleniyor" diye ifade etti.

 

 
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Yorumlar

Gültekin

Abdulkadir Selvi arkadaşımıza, ülkemizin bütün gazetecileri ve basın mensupları görevlerinde dürüst olsalar ülkemizde hiç bir huzursuzluk yaşanmaz, çünkü doğru olan her şeyi anlayışla karşılayan olgun halkımız var, işi azdıran, tahrik eden, huzurumuzu bozan yalan haberler, iftiralara yönelik algı tahrikleridir. Bu halk cahil değil çok şeyin farkında elbette yaban ile yapacak olanı aynı kefeye asla koymaz.
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