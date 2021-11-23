Tüm servetini bağışlamak isteyen milyarder CZ, Elon Musk'la atıştı!
Elon Musk yüzünden bir çok insan doge coin adlı kripto parayı alıp zarar etmişti. Binance’nin Doge ağındaki çekimleri askıya alması sonrası Dogecoin destekçisi Elon Musk Binance CEO’su CZ’yi ‘Dogecoin müşterilerinize neler oluyor? kötü sesler yükseliyor’ demişti. Musk'a CZ'den cevap gecikmezken, "Bu açıklamalar Dogecoin hakkında olanların oldukça doğru bir açıklamasıdır. Binance olarak şeffafız, Teşekkürler” dedi.
Binance’nin Doge ağındaki çekimleri askıya alması sonrası Binance ile karşı karşıya gelen Dogecoin geliştiricileri karşılıklı açıklamalar yapmıştı. Dogecoin destekçisi Elon Musk ise bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Binance CEO’su CZ’yi etiketleyerek, ‘Dogecoin müşterilerinize neler oluyor? kötü sesler yükseliyor’ dedi.
Elon Musk’a Binance CEO’su CZ’den yanıt gecikmedi. Binance CEO’su Dogecoin geliştiricilerinin yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, “Bu açıklamalar Dogecoin hakkında olanların oldukça doğru bir açıklamasıdır. Binance olarak şeffafız, Teşekkürler” ifadelerini kullandı.