  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tüm servetini bağışlamak isteyen milyarder CZ, Elon Musk'la atıştı!
Ekonomi

Tüm servetini bağışlamak isteyen milyarder CZ, Elon Musk'la atıştı!

Elon Musk yüzünden bir çok insan doge coin adlı kripto parayı alıp zarar etmişti. Binance’nin Doge ağındaki çekimleri askıya alması sonrası Dogecoin destekçisi Elon Musk Binance CEO’su CZ’yi ‘Dogecoin müşterilerinize neler oluyor? kötü sesler yükseliyor’ demişti. Musk'a CZ'den cevap gecikmezken, "Bu açıklamalar Dogecoin hakkında olanların oldukça doğru bir açıklamasıdır. Binance olarak şeffafız, Teşekkürler” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 17:52:00 -
Tüm servetini bağışlamak isteyen milyarder CZ, Elon Musk'la atıştı!

Binance’nin Doge ağındaki çekimleri askıya alması sonrası Binance ile karşı karşıya gelen Dogecoin geliştiricileri karşılıklı açıklamalar yapmıştı. Dogecoin destekçisi Elon Musk ise bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Binance CEO’su CZ’yi etiketleyerek, ‘Dogecoin müşterilerinize neler oluyor? kötü sesler yükseliyor’ dedi.

Elon Musk’a Binance CEO’su CZ’den yanıt gecikmedi. Binance CEO’su Dogecoin geliştiricilerinin yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, “Bu açıklamalar Dogecoin hakkında olanların oldukça doğru bir açıklamasıdır. Binance olarak şeffafız, Teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısırlı aktivistten bomba ‘dolar’ açıklaması! Tüm Müslümanlar Erdoğan'ı...
Ekonomi

Mısırlı aktivistten bomba ‘dolar’ açıklaması! Tüm Müslümanlar Erdoğan'ı...

Yemenli aktivist Esaat El Şarii, dolar kuru üzerinden Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik savaşla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu...
Yeni asgari ücret ne kadar olacak 2022
Ekonomi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak 2022

Asgari ücret ne kadar oldu 2022 | Asgari ücretli çalışanlar 2022 yılında maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari üc..
ABD ile İran arasında çatışma! 9 asker öldü
Dünya

ABD ile İran arasında çatışma! 9 asker öldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengseri, Basra Körfezi'nde ABD ile doğrudan yaşanan çatışmalarda 9 Devrim..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay