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"Tüm projelerimizi halkımızın hizmetine sunacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Pazarlar Belediye Başkanı ve adayı Cavit Erdoğan ile birlikte vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

03 Mart 2019 Pazar 12:58
"Tüm projelerimizi halkımızın hizmetine sunacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Pazarlar Belediye Başkanı ve adayı Cavit Erdoğan ile birlikte vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.


Milletvekili Erbaş, "Kütahya’mızın gerek ekonomik, gerekse tanıtım değerlerinden biri olan vişnemiz için önemli bir girişimde bulunduk. Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan “Kütahya Vişnesi Coğrafi İşaretleme” başvurusunu yakından takip ediyoruz. Bu tescilin ardından Kütahya Vişnesinin gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda bilinirliğinin ve ekonomik değerinin artacağı kesin bir gerçekliktir. Ayrıca bu konu genel anlamda vişne üretimi yapan ilçelerimizin ve ilimizin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacaktır’’ dedi.


Pazarlar ilçesi için en önemli projesi olan kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Erbaş, "Pazarlar İlçemiz Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel dönüşüm projesi İlçeye hayat verecek bir projedir. Bakanlar kurulu kararı ile riskli alan ilan edilen mahallenin kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmek için Kütahya Milletvekili olarak çalışacağım" dedi.


MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, “Pazarlar ilçemizin alt yapı sorunu kalmadı. Pazarlar Belediyesi ilçenin altyapı sorununu tamamen çözdü. Önceki dönemde kanalizasyonu yapılırken bu dönemde içme suyu hattında döşenerek altyapısı tamamlanmış oldu. Artık Belediye Başkanımız Cavit Erdoğan ile birlikte Pazarlar’da şehircilik adına projelerimizi halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:58
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