



ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, yaptıkları maçlarda tüm planlarının kazanmak üzerine olduğunu belirterek, "Konyaspor'un oyun anlayışını çok iyi biliyoruz. Üç puan elde edersek, bayağı bir yol almış olacağız." dedi.

Beştepe Tesisleri'nde AA muhabirine konuşan Kaplan, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan hafta İstikbal Mobilya Kayserispor ile yaptıkları maçı ve hafta sonu sahalarında Atiker Konyaspor ile oynayacakları müsabakayı değerlendirdi.

Karşılaşmalardan önce rakiplerinin analizlerini yaptıklarını ifade eden 51 yaşındaki teknik adam, "Bizim iç veya dış sahada oynadığımız maçlarda tüm planlarımız kazanmak üzerine. Kayseri'den üç puanla dönmeyi bekliyordum." diye konuştu.

Oyuncuların İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında büyük bir özveri gösterdiğine dikkati çeken Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakiple ilgili yaptığımız analizlerde 'Rakibin önde üç oyuncusunu tutarsak ve ani atağa da çıkarsak biz buradan 3 puanla döneriz.' demiştik. 'Buradan üç puan alırsak, yüzde 70-80'lere varan bir yol alırız.' demiştim. İç sahada uzun zamandır kaybetmeyen bir Kayserispor vardı. Biz iyi bir maç oynadık. Mücadele eden, koşan bir oyuncu grubumuz vardı. Biz hücumu düşünen bir takımız. 90 artılarda goller atıyoruz."





- "İyi bir takımla oynayacağız"





MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kaplan, Süper Lig'de 21 Nisan Pazar günü Atiker Konyaspor'u konuk edeceklerini hatırlattı.

"İyi bir takımla oynayacağız." diyen Mustafa Kaplan, "İncelediğimizde 12 beraberlik alan bir Konyaspor var. 33 gol atmış, 33 gol yemiş. 36 puanda. Aramızda bir puan var. Kazanan takımlar hep bir adım öne geçmiş olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Kart cezası biten oyuncularının Atiker Konyaspor maçında sahada olacağını belirten Kaplan, "Aykut hocamızı yıllardır takip ettiğimiz için Konyaspor'un oyun anlayışını çok iyi biliyoruz. Cezalı oyuncularımız Orgill ve Canteros takıma döndü. İkisini de oynatacağız. Biz sahamızda seyirci desteğiyle üç puan elde edersek, bayağı bir yol almış olacağız." ifadelerini kullandı.





- Kümede kalma hesapları





Mustafa Kaplan, kümede kalmak için kağıt üzerinde hesaplar yaptığını, kendilerinin sezonu 42 puanla tamamlayacaklarına inandığını belirtti.

Kaplan, şöyle konuştu:

"Kümede kalmak için kağıt üzerinde yaptığın hesaplar tutmayabilir. Evde çocuklarımla ve eşimle de çalışıyorum. Yaptığım hesaba göre 42 puan alıyoruz. Bu kağıt üzerinde olan bir şey. Maç maç bakmak istiyoruz. Önce Konyaspor maçını kazanmak istiyoruz. Konyaspor maçını kazandıktan sonra Beşiktaş deplasmanı var. En azından İstanbul'a daha rahat gitmek istiyoruz."

MKE Ankaragücü'nün kalan 6 haftada 5 puan alması durumunda ligde kalacağına inandığını kaydeden Mustafa Kaplan, "Barajın 38 veya 39 olacağını 4 hafta önce de söylemiştim. Ben barajın daha da düşeceğine inanıyorum. Beş puan aldığımız zaman rahatlarız." diyerek sözlerini tamamladı.