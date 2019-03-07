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"Tüm olimpik branşlarda madalya hedefimiz var"

- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: "Hedefimiz, son yapılan olimpiyatların biraz daha üstünde madalya alabilmek"

07 Mart 2019 Perşembe 17:52
"Tüm olimpik branşlarda madalya hedefimiz var"


KONYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tüm branşlarda madalya hedefleri olduğunu söyledi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er ile Konya'ya gelen Yerlikaya, ilk olarak Konya Valiliğine ziyarette bulundu.

Yerlikaya, burada Vali Cüneyit Orhan Toprak ve kentteki haltercilerle görüştü. Yerlikaya'ya ziyaretinde, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz eşlik etti.

Daha sonra AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçen Hamza Yerlikaya, burada partililerle bir araya geldi. Yerlikaya, sonrasında Selçuklu Gençlik Merkezi'nde çocuklara, "şivlilik" geleneği dolayısıyla çikolata dağıttı.

Yerlikaya, daha sonra Şems-i Tebrizi Kız Yurdu ile Ali Ulvi Kurucu Erkek Yurdu'nu ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Yerlikaya, öğrencilerle öğle yemeği yedi.

Hamza Yerlikaya, kent merkezinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) il temsilciliklerini ziyaret edip, dernek yöneticileriyle görüştü.


- Yerlikaya: "Büyük şampiyonlarımız olacak gençlerimiz buradalar"


Büyükşehir Spor ve Kongre Merkezi'nde sporcularla bir araya gelen Yerlikaya, yaptığı konuşmada, haftalardır illeri ziyaret ettiklerini aktardı.

Gençlik çalışmalarını takip edip, spor branşlarındaki ve yurtlardaki eksikleri görmek için programlar yaptıklarını anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Eksiklerin giderilmesi konusunda çalışma başlattık. Geliyoruz, yerinde tespit ediyoruz. Türkiye'nin her yerine giderek, tamamlanması gerekenleri not alarak, Ankara'da çözüme ulaşması için bakanımızla birlikte mücadele ediyoruz. Gençlerimiz heyecan içinde. Büyük şampiyonlarımız olacak gençlerimiz buradalar. Bu kardeşlerimiz inşallah büyük başarılar elde ederler. Bu alan içerisinde judo, boks, eskrim ve farklı branşlardaki sporcularımızla bir arada oluyoruz. İnşallah 2023, 2053 ve 2071 gençliği de buradan yetişecek. Bu gençlerle yolumuza devam edeceğiz."

2020 Tokyo Olimpiyatları'na az bir zaman kaldığını dile getiren Hamza Yerlikaya, "Hedefimiz, son yapılan olimpiyatların biraz daha üstünde madalya alabilmek. Bu uğurda ekip olarak çalışıyoruz. Tüm olimpik branşlarda madalya hedefimiz var. Madalya alabildiğimiz temel branşlarımız var. Oralarda özel çalışmalarımız var. İnşallah daha güzel günleri, sporda en çok başarının olduğu dönemleri yakalayacağız." diye konuştu.


- "Kent ve mahalle sahalarına döndük"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan spor merkezi yatırımlarında çok büyük fark yaşandığını anlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tesisleşmede ve spor hizmetlerinde yapılamayan bütün hizmetleri gerçekleştirmiş, 3-4 kat büyümüş ve tesis ihtiyaçlarını Türkiye'nin 81 iline yaymış bir iktidarın ekibiyiz. Tesis ihtiyaçlarımızı giderdik. Kent ve mahalle sahalarına döndük. Sporu daha da yaygınlaştırmak için mahallelere dönüyoruz. Cumhurbaşkanımızın, 'Mahallerlerde sahalar yapın.' talimatı üzere tesisleşiyoruz. Bu başarının artması için de elimizden gelen her türlü projeyi ve yatırımı destekliyor, sporun önündeki olası engelleri tek tek bakanlık olarak kaldırıyoruz. Spor salonlarımızın 365 gün, 24 saat kullanılmasını esas alıyoruz. Bütün branşlarda hocalarımız emek veriyor. İnşallah bunun neticelerini ileride alacağız."


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:52
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