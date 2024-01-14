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Gündem Tüm okullarda uygulanacak! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şehitler için karar
Gündem

Tüm okullarda uygulanacak! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şehitler için karar

Yeniakit Publisher
2024-01-14 10:47:00 -
Tüm okullarda uygulanacak! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şehitler için karar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde vatan için şehit düşen askerler anısına 15 Ocak Pazartesi günü yapılacak bayrak töreni öncesi, tüm okullarda öğrencilere bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlık olarak genel amaçlarının çocukları Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek olduğunu belirtti.

Yusuf Tekin, şunları kaydetti:

"Bu idrakle Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan vatan evlatlarının aziz hatıralarını yaşatmak, eğitim ailesi olarak minnetimizi göstermek ve yükselen yeni nesli ruhen, bedenen ve manen vatan sevgisiyle donatmak amacıyla Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun."

 

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