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Siyaset Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! AK Parti'den Yükseköğretim ile ilgili kanunu teklifi
Siyaset

Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! AK Parti'den Yükseköğretim ile ilgili kanunu teklifi

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Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! AK Parti'den Yükseköğretim ile ilgili kanunu teklifi

Kamuoyunda uzun süredir beklenen öğrenci affına ilişkin kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenleme, daha önceki aflardan yararlanamayan tüm öğrencileri kapsayacak.

Kamuoyunda uzun süredir beklenen öğrenci affına ilişkin kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenleme, daha önceki aflardan yararlanamayan tüm öğrencileri kapsayacak.

AK Parti, yükseköğretim ve çeşitli kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaya hazırlanıyor. Teklifin ayrıntıları, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in düzenlediği basın toplantısıyla paylaşıldı.

1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmelerine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunuldu.

Düzenlemeye dair açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla tüm lisans ve lisansüstü öğrenciler bu aftan yararlanabilecek. 4 ay içerisinde başvuru yapılması gerekiyor” dedi.

 

Teklifle, kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen, ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemelere gidilecek.

Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişikleri kesilenler ile kayıt yaptırma hakkı elde edip kayıt yaptırmayanlar, teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna dair karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı olanlar, düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

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