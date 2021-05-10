“Tüm Müslümanları ve insanlığı bütün imkanlarıyla Kudüs’e sahip çıkmaya davet ediyorum”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, işgalci terör devleti İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik yaptığı saldırıları telin eden bir basın açıklaması yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya Orhan Camii önünden yaptığı açıklamada, Kur’an-ı Kerim’deki “Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan daha zalim kim vardır...”ayetini hatırlatarak, “İşgalci terör devleti İsrail Mescid-i Aksa’ya yönelik en çirkin teşebbüsün içerisindedir. Tam bir barbarlık ve vahşetle Mescid-i Aksa’yıişgal etmeye çalışmakta, gözü dönmüş canavarlar, Mescid-i Aksa’ya,masum Müslümanlara canice saldırmaktadır. Tüm dünyanın gözü önünde tarihe karşı, masumlara karşı, Filistin halkına karşıbüyük bir soykırım yapılmaktadır.” dedi.

Saldırıları kınayan Başkan Erbaş’ın açıklaması şu şekilde:

“Vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan sırtlan sürülerini ve cânice saldırılarını şiddetle telin ediyorum. Allah’ın, meleklerin, tüm insanların laneti, zalimlerin, hainlerin, işgalcilerin üzerine olsun.

“Yaktığınız terör ateşi cehenneminiz olacak”

İşgalcilere sesleniyorum; Ey işgalciler, azgınlıkta sınırları aştınız. Tüm zalimler gibi siz de helak olacaksınız? Pişman olacaksınız. Sebep olduğunuz kaos ve anarşinin içinde yok olacaksınız.Yaktığınız terör ateşi cehenneminiz olacak.

“Ey insanlık ölmediğinizi gösterin”

İnsanlığın vicdanına sesleniyorum. İnsanlığın en kadim şehri yok ediliyor. İnsanlığın ortak mirası yok ediliyor. Masum bir halk zorla evlerinden çıkarılıyor. Evleri işgal ediliyor. Ölmediğinizi gösterin. İnsanlık sınavını kaybetmek üzeresiniz. Hukuk adına, özgürlük adına, insanlık adına söylediğiniz her cümle anlamını kaybetmek üzeredir.

“Peygamberlerin hatırasına ihanet ediliyor”

Ey Yahudiler, Hristiyanlar, çeşitli dinlerin mensupları; Kudüs’ün hatırasına ihanet ediliyor. Peygamberlerin hatırasına ihanet ediliyor. Samimiyet sınavının sonundasınız. Eğer bu vahşeti engellemek için harekete geçmezseniz, Allah ve elçileri adına söyleyeceğiniz hiçbir cümlenin insanlık vicdanında hiçbir zaman hiçbir karşılığı olmayacaktır.

“Müslümanların liderleri, önderleri, halâ bir araya gelmeyecek misiniz?”

İslam dünyasına sesleniyorum, Ey Müslümanlar, Müslümanların liderleri, önderleri, halâ bir araya gelmeyecek misiniz? Bir avuç azgın azınlığın cesaret aldığı gafletten ne zaman uyanacaksınız? Sizi vahyin şehrine karşı umursamaz kılan nedir? Masumların yanında durmaktan alıkoyan nedir?

“Filistinlilerin özgürlük mücadelesi galip gelecektir”

Tarihin en büyük zorbalarının ve zalimlerinin bile Allah’ın mescitlerini kirletmeye gücü yetmemiştir. Elbette masum Filistinlilerin özgürlük mücadelesi de galip gelecektir. Zalimler yok olacak, Mescitlerde barışın ve rahmetin çağrısı insanlığın ufkunu aydınlatmaya devam edecektir. Ama Kudüs’ün izzeti çiğnenirken, masum insanların hayatına, inanç ve düşünce özgürlüğüne insafsızca müdahale edilirken, vahiyle kutsanan şehir tahrip edilirken duyarsız kalanlar; insanlık vicdanında mahkûm, tarihin ve geleceğin önünde mahcup, âlemlerin Rabbinin huzurunda rezil ve rüsvay olacaklardır. Tüm Müslümanları ve insanlığı eliyle, diliyle, kalbiyle, tüm imkanlarıyla Mescid-i Aksa’ya ve Kudüs’e sahip çıkmaya davet ediyorum.

Bu uğurda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada Kudüs davasına sahip çıkmaya devam edecektir.”

Minarelerden Kudüs ve Mescid-i Aksa için dua edilecek

Başkan Erbaş, açıklamasında bugün öğle ezanının ardından tüm camilerin minarelerindenMescid-i Aksa’nın kurtuluşu ve zalimlerin zulümlerinin son bulması için salalar okunup dualar edileceğini ifade ederek, vatandaşları dualara eşlik etmeye davet etti.