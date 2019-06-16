Tüm kıtada elektrikler kesildi!

Güney Amerika merkezli elektrik tedarikçisi Edesur, Arjantin ve Uruguay'ın tümünde elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Elektrik kesintisinden Brezilya ve Paraguay'ın da kısmen etkilendiği belirtildi.

Güney Amerika merkezli elektrik tedarikçisi Edesur, Arjantin ve Uruguay'ın tümünde elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Elektrik kesintisinden Brezilya ve Paraguay'ın da kısmen etkilendiği belirtildi.

Güney Amerika kıtasındaki ülkelere elektrik tedariği sağlayan Edesur şirketi, Twitter hesabından, elektrik ara bağlantısı sorunu sebebiyle bu sabah 07:00 itibariyle Arjantin ve Uruguay'ın tümünde elektriklerin kesildiğini duyurdu.

Brezilya ve Paraguay'ın da elektrik kesintisinden kısmen etkilendiği belirtiliyor.

Uruguay merkezli elektrik tedarikçisi UTE ise, Arjantin elektrik ağında meydana gelen sistem arızası sebebiyle Arjantin ve Uruguay'ın tümüne ve Güney Amerika kıtasındaki bazı ülkelerin bir kısmına bu sabah 07:06 itibariyle elektrik sağlanamadığını açıkladı.