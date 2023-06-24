Tüm kiracılar dikkat! Bu haberi okuyun, okutturun... Çoğu kişi bilmiyor ama...

Bazı ev sahipleri son iki yıldır kiracıları yüksek kira zamları ile muhatap ederek mağdur ediyorlar. Bunun için de kiracıları zorlayacak bazı yollara başvurabiliyorlar. Her yıl kiracı değiştirmek isteyen ev sahipleri özellikle yüzde 25 kira zammı sınırlamasının ardından tahliye taahhütnamesi alarak evlerini kiraya veriyorlar. Bu taahhütnameye imza atan kiracı ise yazılı olan tarihte evi boşaltmak durumunda kalabiliyor. Ev sahibi de istediği fiyattan evi yeni bir kiracıya kiralayıp yüzde 25 sınırına takılmıyor.

Tahliye taahhütnameleri ile alakalı olarak bazı çok önemli detaylar bilinmediği için kiracılar haklarını kullanamıyorlar. Oysa imzaladıkları tahliye taahhütnamelerinin büyük bir kısmının hukuken bir geçerliliği yok. Ev sahibi mahkemeye başvursa ve kiracının imzası da tahliye taahhütnamesinde olsa dahi herhangi bir sonuç alamıyorlar.

Geçerliliği yok

Tahliye taahhütnamelerinin geçerli olabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekiyor. Öncelikle bir ev sahibi kiracısının önüne kira sözleşmesi ile beraber tahliye taahhütnamesini koyarak imzalatamaz. Hukuken tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinin bir şartı olamaz ve ev sahibi imzalamazsan evi kiraya vermem deme hakkına da sahip değil. Bundan dolayı kira sözleşmesi ile beraber imzalan tahliye taahhütnamesinin bir geçerliliği bulunmuyor. Ancak burada kiracıların dikkat etmesi gereken bir husus var. İmza attıkları tahliye taahhütnamesinin hangi tarihte yapıldığı belge üzerinde açık bir şekilde yazılmalıdır ve ileri tarihli olmamalıdır. Aksi takdirde tüm kozlar ev sahibinin eline geçecektir.

Emsal mahkeme kararına göre evli bir kiracı ile ev sahibi arasında yapılan tahliye taahhütnamesinin hukuken geçerli olabilmesi için eşin de imzası gerekmektedir. Eğer taahhütnamede eşin imzası yoksa bunun da bir geçerliliği olmayacaktır. Bunu gerekçe gösteren kiracılar tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğunu mahkeme kanalı ile ispat edebilirler. Ev sahibinin güvence olarak aldığı bu tahliye taahhütnamesi de kira sözleşmesinin bir yıl sonra yüzde 25 zamla otomatik yenilenmesine engel olamaz.

Tarih net olmalı

Tahliye taahhütnamelerinde kiracının evden çıkacağı tarih açık ve net bir şekilde yazılmalıdır. Sadece ay ve yıl olarak yazılan tarihler de hukuken itibar görmemektedir. Buna dair de mahkemelerden emsal iptal kararları çıkmıştır.

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Kiraya veren Borçlar Kanunu 347. Maddesi gereği kiranın başlangıcından 10 yıl geçtikten sonra genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi feshedebilir. Kiraya verenin, kiracıyı ev veya iş yerinden çıkarabilmesi için 10 yıllık sürenin geçmesi gerekir. Ancak, beş yıl sonra taraflar mahkemeye başvurarak yeni kira bedelinin keşif ve bilirkişi incelemesi yoluyla tespitini talep edebilir. Bu noktada kira bedeli hâkim tarafından emsal bedellere göre tespit ediliyor.

Bir yıllık kira sözleşmesi bitince "süre bitti" diyerek evden, işyerinden çıkarmak mümkün değildir. Ev sahibi kiracıyı 10 yıllık sürenin sonunda yasal olarak tahliye edebilir. Bunun için de sözleşme bitiminin 3 ay öncesinde kiracıya yazılı olarak evi tahliye etmek istediğini bildirmesi gerekiyor.

EV sahibi kendisi oturacaksa çıkarma hakkı bulunuyor. Karşılıklı uzlaşma söz konusu olmazsa ev sahibinin sulh hukuk mahkemesinde "ihtiyaç nedeniyle tahliye davası" açması gerekiyor. Davada ihtiyacın gerçek olduğunun saptanması bekleniyor. Çocuğunun oturacağını gerekçe gösteren ev sahibi daireyi 3 yıl kiraya veremez.

Ev satılsa da kiracının eski sözleşmesi geçerliliğini korur. Yeni ev sahibi isterse kiracıya 6 ay süre verir, isterse kira sözleşmesinin bitim tarihinden 1 ay içinde dava açabilir. Evi yeni alanın dava açabilmesi için burada oturacağını, ihtiyacı olduğunu ispatlaması gerekiyor.