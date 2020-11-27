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Aktüel Tüm işlemler yapılabilinecek! ÖSYM’ye e-Devlet şifresiyle erişim
Aktüel

Tüm işlemler yapılabilinecek! ÖSYM’ye e-Devlet şifresiyle erişim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adaylar ve sınav görevlilerinden gelen talepler doğrultusunda, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) mobil uygulamalarına e-Devlet şifresiyle giriş yapabilme özelliğinin eklendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:04:00 -
Tüm işlemler yapılabilinecek! ÖSYM’ye e-Devlet şifresiyle erişim

Aygün, yaptığı açıklamada, adayların işlemlerini kolaylaştırmak ve taleplerine çözüm üretmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Adayların ve görevlilerin, ÖSYM AİS ile ÖSYM GİS uygulamalarına hızlı erişimlerini sağlayarak işlemlerini kolaylaştırmaları için mobil uygulamaların, bu yıl itibarıyla kullanımına sunulduğunu hatırlatan Aygün, mobil uygulamalarla adaylar ve sınav görevlilerinin AİS ve GİS sistemlerinde yer alan başvuru ve tercih yapma, sınav görevi tercih etme, iletişim bilgilerini güncelleme, bilgi kontrolü gibi tüm işlemlerini istedikleri yerde ve zamanda gerçekleştirebildiğini hatırlattı.

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