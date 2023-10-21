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Dünya Tüm hukuksuzluklara rağmen… Premier Lig maçında müthiş görüntü
Dünya

Tüm hukuksuzluklara rağmen… Premier Lig maçında müthiş görüntü

Yeniakit Publisher
2023-10-21 15:56:00 - 2023-10-21 15:56:53
Tüm hukuksuzluklara rağmen… Premier Lig maçında müthiş görüntü

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında oynanan Liverpool-Everton maçında taraftarlar Filistin bayrağı açtı.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında oynanan Liverpool-Everton maçında taraftarlar Filistin bayrağı açtı.

Mısırlı Müslüman futbolcu Muhammed Salah'ın formasını giydiği Liverpool'da taraftarlar Everton derbisinde Filistin bayrağı açtı.

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