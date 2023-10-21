Tüm hukuksuzluklara rağmen… Premier Lig maçında müthiş görüntü
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında oynanan Liverpool-Everton maçında taraftarlar Filistin bayrağı açtı.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında oynanan Liverpool-Everton maçında taraftarlar Filistin bayrağı açtı.
Mısırlı Müslüman futbolcu Muhammed Salah'ın formasını giydiği Liverpool'da taraftarlar Everton derbisinde Filistin bayrağı açtı.
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Fatih Altaylı'dan skandal “Filistin” ve “milli yas” çıkışı! O sözleri duyan, “Yuh artık be” dedi
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Fatih Altaylı'dan skandal “Filistin” ve “milli yas” çıkışı! O sözleri duyan, “Yuh artık be” dedi
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