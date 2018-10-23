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Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Bugün açıklayacak

Gazeteci Kaşıkçı cinayetinin diplomatik ilişkilere önemli yansımaları olacak. Kaynaklar, bu konuda gerekenin yapılacağını, ancak öncelikle resmin tam olarak ortaya çıkarılması gerektiğini vurguluyor. Erdoğan, bugün grup toplantısında cinayete dair bilgi verecek. İzlenecek yol da buna göre belli olacak.

23 Ekim 2018 Salı 09:21
Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Bugün açıklayacak

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Türk vatandaşı olmasa da diplomatik dokunulmazlığa sığınılarak işlenmiş böyle bir cinayetin diplomatik ilişkilere önemli yansımaları olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün TBMM grup toplantısında, Kaşıkçı olayına ilişkin çok önemli bilgiler vermesi bekleniyor.

Erdoğan’ın grup toplantısında yapacağı konuşma, İngilizce ve Arapça’ya simultane tercüme edilecek. Erdoğan, “Burada adaleti arıyoruz ve bu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak. Böyle sıradan atılan bazı adımlarla değil tüm çıplaklığıyla. 15 kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı; bunlar bütün detaylarıyla açıklanmalıdır” diyerek açıklamanın önemine işaret etti.

MALİYETİ AĞIR OLACAK

Konuya ilişkin olarak Türk emniyeti ve istihbaratın çalışmalarının devam ettiğini, olayın tüm yönleriyle sorgulandığını belirten diplomatik kaynaklar, soruşturmanın neticesinin bekleneceğini ve ardından diplomatik açıdan gerekenlerin yapılacağını belirtiyor. ABD desteğini de arkasına alarak karartmaya çalıştığı olayın ayrıntıları üzerindeki perde kalktıkça bunun Suudi Arabistan’a maliyeti daha da ağır olacak. Uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik adımlar atılacak.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATABİLİR

Olayın Türkiye’de gerçekleşmekle birlikte Suudi Arabistan toprağı kabul edilen başkonsoloslukta yaşanmış olması ceza yargılamaları açısından gözleri Suudi Arabistan’a çeviriyor. Türkiye, ilgili şahısların Türkiye topraklarında suç işlediklerini ortaya koyarak hukuki bir işlem başlatabilir. Bununla beraber, Kaşıkçı dosyası hukuki açıdan diplomatik misyonlarda olduğu gerekçesiyle Suudi Arabistan mahkemelerine de gidebilir.

AÇIK TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Bu durumda da Türkiye’nin bu konunun açık takipçisi olacağı belirtiliyor. Halihazırda da suça konu tüm kişiler Türkiye dışına çıkmış durumda. Yine Suudi Arabistan’la yapılmış olan suç konularındaki ikili anlaşmalar da bu konuda sürecin nasıl işleyeceği noktasında belirleyici olacak. Ancak bu aşamada Suudi Arabistan Kralı Selman’ın bir iyi niyet göstergesi olarak suça karıştığı ispat edilen kişilerin dokunulmazlığını kaldırmak suretiyle yargılanmalarını sağlaması halinde, bu samimiyet göstergesi olarak önemli bir adım olarak görülecek.

SÖZLEŞMELERİN İHLALİ

Her haliyle Cemal Kaşıkçı olayı, uluslararası sözleşmelerin ağır ihlali anlamına geliyor. Suudi Arabistan’ın kabul ettiği bu cinayetin diplomatik dokunulmazlık hakkını kötüye kullanmak suretiyle işlenmiş olması, Suudi Arabistan açısından ağır bir maliyet yaratacak. İki ülke diplomatik ilişkilerinin gözden geçirilmesi, büyükelçinin çekilmesi, temsil düzeyinin düşürülmesine varan büyük maliyetler gündemde olsa da S. Arabistan’ın iyi niyetinin görülmesi üzerine verilecek siyasi karar burada belirleyici olacak.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 09:21
  1. suudi arabistan
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. kaşıkçı
  4. SİYASET Haberleri

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