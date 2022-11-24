Tüm gözler bugün Merkez Bankası'nda olacak

Milyonlar Merkez'in vereceği kararı merakla beklerken, ekonomistlerin katıldığı anketlere göre faizin yüzde 9 seviyelerine çekilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Faiz inşallah tek haneli rakama inecek." demişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılını, eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirimle faiz yüzde 14'e çekilmişti.

Son 3 ayda seri indirimler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021'in son 4 ayında 500 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 14'e çekmişti. 2022 yılında ise uzun bir süre faizi sabit tutan Merkez, ilk hamlesini ise ağustos ayında yapmıştı. Ağustos ve eylülde 100'er baz puanlık, ekimde ise 150 baz puanlık indirime gidilerek faiz yüzde 10,5'e indi.

Karar bugün açıklanacak

Merkez Bankası bu yılın 11. faiz kararını ise bugün saat 14.00'te açıklayacak. Piyasada genel beklentiler 150 baz puanlık indirimle faizin yüzde 9'a çekilmesi yönünde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti

Bu gelişmelerin ardından piyasalar yarın açıklanacak karara odaklandı. Merkez'in açıklaması merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz konusunda yaptığı açıklamalarda yıl sonuna kadar tek haneye indirilmesi yönünde hedeflerinin olduğunu belirterek "Faiz inşallah tek haneli rakama inecek." demişti.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

TCMB Anketi

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,25 iken, bu anket döneminde yüzde 9,47 oldu.TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 11,22 iken, bu anket döneminde yüzde 9,00 olarak gerçekleşti.