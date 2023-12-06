Tüm dünya tedirgin: Güneş’te açılan o kara yer radyasyon yayıyor! Araştırmacılardan dehşete düşüren karar
Kara delik hakkında gün geçtikçe yeni veriler yayınlanıyor! Son gelen bilgilerde araştırmacılar, Güneş'in yüzeyinde karanlık bir delik açıldığını ve jeomanyetik fırtınalarla radyasyon akımlarının Dünya'ya hızla yayıldığını söyledi. İşte araştırmacıların kararı
Araştırmacılar Güneş'in yüzeyinde karanlık bir delik açıldığını ve jeomanyetik fırtınalarla radyasyon akımlarının Dünya'ya hızla yayıldığını söyledi.
Güneş’in yüzeyinde bir karanlık delik açıldı ve Güneş rüzgarı olarak bilinen alışılmadık derecede hızlı radyasyonun güçlü akımlarını Dünya’ya doğru püskürttüğü kaydedildi. Bilim insanları, 60 Dünya’dan daha geniş olan geçici kara deliğin boyutunun ve yönünün, güneş döngüsünün bu aşamasında eşi benzeri görülmemiş olduğunu söyledi.
800 BİN KİLOMETRE GENİŞLİĞİ BULUNUYOR
Live Science’ın haberine göre, koronal delik olarak bilinen dev karanlık delik, 2 Aralık tarihinde Güneş’in ekvatoru yakınında şekillendi ve 24 saat içinde yaklaşık 800.000 kilometre maksimum genişliğe ulaştı. Güneşin üzerinde açılan kara deliğin 4 Aralık’tan bu yana doğrudan Dünya’ya yönelmiş durumda olduğu kaydedildi. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (NOAA) göre koronal delikler, güneşi yerinde tutan manyetik alanların aniden açılarak güneşin üst yüzeyindeki içeriğin güneş rüzgarı şeklinde akıp gitmesine neden olmasıyla meydana gelir.
Koronal delikler, çevrelerindeki plazmadan daha soğuk ve daha az yoğun oldukları için karanlık lekeler olarak görünürler. Bu, güneş lekelerinin siyah görünmesine neden olur ancak güneş lekelerinin aksine, koronal delikler ultraviyole ışıkta bakılmadığı sürece görünmezler.
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JEOMANYETİK FIRTINALAR
NOAA’ya göre, koronal deliklerden gelen radyasyon akımları normal güneş rüzgarından çok daha hızlıdır ve genellikle jeomanyetik fırtınalar olarak bilinen Dünya’nın manyetik kalkanındaki bozulmaları tetikler. Uzmanlar başlangıçta bu son deliğin önümüzdeki birkaç gün boyunca radyo, internet bağlantılarını kesebilecek ve güçlü auroral gösterileri tetikleyebilecek orta şiddette bir jeomanyetik fırtınaya yol açabileceğini de tahmin ediyorlardı. Ancak güneş rüzgarı beklenenden daha az şiddetli olduğu için ortaya çıkan fırtına şu ana kadar zayıf oldu. NOAA’ya göre, kara deliğin güneşte ne kadar kalacağı belli değil, ancak geçmişteki koronal delikler 27 gün sürmüştü.
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