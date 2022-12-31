Tüm dünya peşinde! Türkiye ikinci sıraya yükseldi! Bomba gelişmeyi böyle duyurdu

Türkiye'nin, nadir toprak elementlerinde (NTE) son keşiflerle dünyada en zengin ikinci rezerv ülke durumuna geldiğini belirten Yaşar Hacısalihoğlu, "Son olarak Eskişehir Beylikova ilçesindeki keşifle birlikte dünyada 800 milyon ton rezerviyle birinci olan Çin'den sonra, 694 milyon ton rezervle Türkiye 2. sıraya yükselmiştir" dedi.

"Yüksek teknoloji üretiminde son derece önemli olan NTE, Türkiye'nin enerjiden ekonomiye tam bağımsız Türkiye hedefine çok büyük katkı sağlayacak potansiyeldedir" ifadelerini kullanan Hacısalihoğlu, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye 2023 yılına, verdiği mücadelelerle ve gelecek hedefleriyle giriyor. Türkiye; özellikle son 10 yıldır giderek artan küresel saldırılarla geleceğine hükmetmeye çalışan şer odaklarına karşı direne direne, çarpışa çarpışa büyük mücadelelerden bugüne geldi.

Verilen bu mücadelelerin hassasiyeti tüm gücüyle devam ediyor. Terör örgütleri eliyle geleceğine ipotek koymak isteyen emperyalizme karşı mücadele kararlılığı, tüm hassasiyetiyle sürüyor.

Enerjiden, ekonomiye tam bağımsız Türkiye hedefinde mücadelesini sekteye uğratma çabalarına karşı da aynı hassasiyetle mücadele devam ediyor.

Türkiye; enerjide ve yüksek teknolojide dışa olan bağımlılığın giderilmesi için büyük bir seferberliğin içinde.

Her geçen gün bu konuda büyük gelişmelere tanık oluyoruz. Sadece enerji alanındaki yüz güldüren gelişmelere değinecek olursak, asitli bünyeleri bir türlü sevinç üretemeyenlere belki bir kez daha sevinç üretimi için fırsat vermiş oluruz.

Denizlerimizdeki zenginliklerimize sahip çıkmak için, sahip olduğumuz ileri teknoloji donanımlı hidrokarbon filomuz yüz güldürmeye devam ediyor.

Karadeniz'de Sakarya gaz sahasındaki 540 milyar m3 doğalgaz keşfine şimdi 58 milyara m3 yeni keşif eklenmiştir. Öte yandan 540 milyar m3 mevcut rezerve revize edilerek, 170 milyar m3 ilaveyle toplam rezerv 710 milyar m3'e çıkmıştır.

Yüzümüzü güldüren bu gelişme, yeni müjdelerin de habercisi gibidir. Karadeniz'de yeni sahaların keşfedilmesi, buna Doğu Akdeniz' deki tespitlerin eklenmesi, gelecek günlerin muhtemel müjdeli gelişmeleri olacağına dair inancımız tamdır.

Kara alanlarında da özellikle petrol aramalarından sonuç alınmaya başlandı. Gabar Dağı'nda tespit edilen 150 milyon varillik petrol keşfi kara alanlarında da yenilerinin habercisi niteliğindedir. Bölgenin terörden arındıkça yer altı, yer üstü tüm zenginliklerinin kıymetlendirilmesi devam edecek.

Öte yandan yenilenebilir enerji kaynakları olarak güneş ve rüzgar enerji üretiminde de büyük mesafeler alındı. Güneş enerjisinde Avrupa'nın en büyük üssü artık Türkiye'dedir. Rüzgar enerjisinde de sevinç veren gelişmeler yaşandı. Türkiye rüzgar enerjisinde tarihindeki en büyük kapasiteye erişmiş durumdadır.

Enerji alanında Türkiye, bir başka büyük atılımı, nükleer enerjide yaşamaya hazırlanıyor. Nükleer enerji ligine çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk adım olarak 2023 hedefini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin enerji alanında zenginliklerinin bir başka boyutu toryum kaynaklarında saklı. Son tespitlerle Türkiye, 780 bin tonla toryum dünya rezervinin %20 sine sahip durumda. Diğer bir ifadeyle dünyanın 2. en büyük rezerv ülkesi konumuna gelmiş durumda.

Bu potansiyel Türkiye'nin, nükleer enerjide ki hedefleriyle pekişeceği gibi, yapılan tahminlere göre trilyonlarca dolar petrole eşdeğer kıymete sahip olduğu anlamına da gelmektedir.

Öte yandan, nadir toprak elementlerinde de(NTE) Türkiye son keşiflerle dünyada en zengin 2. rezerv ülke durumuna gelmiştir. Son olarak Eskişehir Beylikova ilçesindeki keşifle birlikte dünyada 800 milyon ton rezerviyle birinci olan Çin'den sonra, 694 milyon ton rezervle Türkiye 2. sıraya yükselmiştir.

Yüksek teknoloji üretiminde son derece önemli olan NTE, Türkiye'nin enerjiden ekonomiye tam bağımsız Türkiye hedefine çok büyük katkı sağlayacak potansiyeldedir.

Öte yandan özellikle doğalgaz da Türkiye depolama kapasitesini artırarak ve yeni kaynakların düğüm noktası haline gelerek, doğal gaz da referans fiyatı belirleme gücüne erişmeye hazırlanıyor.

Bu noktada son derece önemli bir başka gelişme de, Türkmenistan gazının Avrupa'ya taşınmasında yaşandı.

İlk kez 1996 yılında gündeme gelen bu dev proje için üç kez adım atılmış ama her defasında engellerle karşılaşılmıştı. Şimdi bu büyük proje; Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan'ın kararlılığıyla hayata geçmeye hazırlanıyor. Bu yolla, Türkmenistan'ın milyarlarca metreküp doğalgazı Türkiye ve Avrupa'ya akmış olacak.

Enerji alanında yaşanan tüm bu hamleler, kararlı çabalar, elde edilen başarılar; geleceğin Türkiye'sinin enerjide dış bağımlılıktan sıyrılmış, güçlü ve bağımsız iradesiyle yoluna devam etmesinin güçlü dayanağı olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında çok daha güçlü adımların habercisi olacaktır.

Bu inanç ve bu kararlılıkla yeni yılınızı tebrik ediyorum."