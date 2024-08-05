Tüm dünya nefesini tuttu, İran’ın harekâtını bekliyor! İsrail'e işte böyle saldıracaklar

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, katil İsrail'in HAMAS lideri Heniyye'ye yönelik suikastının ardından İran'ın tepkisini ele aldı. Özçelik, İran'ın egemenliğinin ihlal edildiğini ve ağır bir cevap verileceğini aktardı. İran'ın, İsrail'e karşı Türkiye ile işbirliği içinde olduğunu vurgulayan İsmet Özçelik, özetle şunları kaydetti:

"İsrail kırmızı çizgiyi aştı.

HAMAS Lideri Heniyye’ye İran’da suikast düzenledi.

Şimdi İran nasıl bir yanıt verecek?

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Tüm dünya nefesini tuttu…

İran’ın harekâtını bekliyor.

Genel kanı eş zamanlı, çok merkezden.

İran, Yemen, Hizbullah…

İranlı yetkililerle konuştuk.

Özetle şunları söylediler:

ASLA TEREDDÜT YOK

“İsrail egemenliğimizi ihlal etti.

Heniyye İran’ın resmi misafiriydi.

Yapılan İran’ın onurunu çiğnemektir.

Bu cezasız kalmayacak.

Hiç tereddüt etmeyeceğiz.

Ağır yanıt vereceğiz.”

İNTİKAM BAYRAĞI

“Bize ‘intikam bayrağı’nı soruyorlar.

Biraz sabredin.

Bunun anlamını herkes öğrenecek.”

(...)

“Filistin için Türkiye ile sürekli istişare içindeyiz.

Birçok konuda bakış açımız aynı.

İsrail’i durdurmak için bölgesel işbirliği önemli.

Biz İran olarak bunun için çalışıyoruz.” (...)"