Tüm dünya bunu konuşuyor! 'Steve Jobs yaşıyor mu?'

Apple'ın birçok farklı 'özel adımında' imzası olan Jobs için ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddia, Steve Jobs'ın aslında ölmediği konusu üzerinde duruyor.

Bir fotoğrafla desteklenen iddia, Jobs'ın Mısır'da inzivaya çekildiğini ve 'sahte bir ölüm' kurguladığını ifade ediyor. Söylentiler, sosyal medya üzerinde paylaşım rekorları kırıyor.

Steven Paul Jobs, 24 Ocak 1955'te San Fransisco'da dünyaya geldiğinde, kaç insan onun bu denli başarılı olacağını tahmin etmiştir bilinmez fakat Steve Jobs, doğduktan yalnızca bir hafta sonra evlatlık verildi. Okulunu yarıda bıraktı, çalışmalarını farklı eksenlerde sürdürdü. Bilgisayarların bugün sahip olduğu tipografik yapısı üzerinde mesai yaparken kendisi tarafından kurulan Apple'dan kovuldu. Sonrası ise Steve Jobs'ın başarı hikayesi olarak tarihe geçti.

Başarılarla ve tarihe geçecek adımlarla dolu bir hayatın ardından 5 Ekim 2011 günü kanser dolayısıyla hayatını kaybeden Steve Jobs, ardında başarılarla dolu bir geçmiş ve dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri olma özelliği taşıyan bir oluşum bıraktı. 2001 yılında konan pankreas kanseri teşhisinin ardından 2009 yılında yapılan karaciğer nakli de Jobs'ı hayata döndürmeye yetmemiş; hem alternatif hem de modern tıbbı baz alarak gerçekleştirilen tüm hamleler sonuçsuz kalmıştı.

Steve Jobs'ın ölümü sonrası Apple düzleminde birçok farklı detay değişiklik gösterirken Jobs'ın iz bıraktığı çok sayıda özgün hamle, teknoloji oluşumlarına ilham olmaya devam ediyor. Ölümün ardından geçen 8 yılda değişenleri sıralamanın zorluğu bir yana; 8 yılın ardından ortaya çıkan bir fotoğraf fazlaca 'farklı' bir iddia olarak karşımızda: 'Steve Jobs ölmedi!'

'Sade bir yaşam için!'

Sosyal paylaşım platformu Reddit'te yayımlanan fotoğrafa göre Jobs, Mısır'ın Kahire şehrinde bir çay bahçesinde bulunuyor. Komplo teorisyenlerinin hızlıca sahiplendiği fotoğraf, 'Steve Jobs aslında ölmedi, sakin ve uhrevi bir hayat seçerek Mısır'a yerleşti' şeklinde yorumlarla dillendirilmeye devam ediyor.

Reddit üzerinde "Ölmüş gibi yapan Steve Jobs Mısır'da saklanıyor" başlığıyla paylaşılan fotoğraftaki kişi, saçları, sakalları ve gözlüğüyle Apple'ın efsanevi CEO'suna benzetildi. Binlerce kez paylaşılan fotoğraftaki kişinin giysileri ve Jobs'ın ayakkabı giymeden beyin fırtınası yaptığına dair dedikoduları hatırlatan sandaletleri de dedikoduları besledi.

Bir kullanıcı 'Bunun bir şaka olduğunu biliyorum ama bu adam Jobs öyle rastgele olamayacak kadar çok benziyor' diye yazdı. Bir diğer kullanıcı Jobs'ın babasının Suriyeli olduğunu hatırlatarak fotoğrafın ‘gerçek'olabileceğini iddia ederken, bazı kullanıcılar da eski Apple CEO'sunun Mısır'ı ve sade bir yaşam biçimini çok sevdiğini hatırlattı. Bir kullanıcı da 'Komplo teorilerine inanmam ama Jobs, bunu gerçekten yapabilecek kadar çılgındı' diye yazdı.