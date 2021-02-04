  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tüm çalışanlarını şirkete hissedar yaptı
Ekonomi

Tüm çalışanlarını şirkete hissedar yaptı

5 kıtada 140 ülkeye gönderim yapan, 6 dilde hizmet veren ve yıllık 200 milyon ziyaretçiye ulaşan Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa’nın, 2011 yılından bu yana süren başarısının ardındaki güçlerden biri olan çalışanlarını, “hissedar” yaparak ödüllendireceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 20:05:00 -
Tüm çalışanlarını şirkete hissedar yaptı

Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Kerim Türe, kuruldukları 2011 yılından bu yana çok önemli bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirtti. Türe, bu büyümede Modanisa çalışanlarının emeğinin çok önemli olduğunu ve bu nedenle yaşadıkları büyümeden çalışanların da pay alması gerektiğini düşündüklerini ifade etti ve “Çalışan Hisse Havuz Programı, dünyanın birçok ülkesinde görmeye, duymaya alıştığımız bir durum. Çalışanları şirketin geleceğine ve hayallerine ortak eden, mutluluğunu ve bağlılığını artıran bu uygulama ise ne yazık ki ülkemizde kurumsallaşmış bir program değil. 10. yılımıza girerken Modanisa olarak bu alanda öncü olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Hedefimiz çok daha büyük

Kerim Türe’nin konuyla ilgili açıklamasının detayları şöyle: “Hedefimiz çok daha büyük ve biliyoruz ki artık bir hayal değil. Modanisa, ülkemizden çıkan ilk küresel online moda markası olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Bu yolda çalışanlarımızın katkısı, bağlılığı ve mutluluğuyla çok daha güçlü olarak ilerleyeceğimizden hiç kuşkumuz yok. Modanisa bu heyecanlı yolculuğunda belirli dönemlerde yatırımlar aldı ve almaya devam edecek. Yatırım alma sürecinde şirket değerlemesi yapılırken Modanisa’nın maddi varlıkları dışında marka değeri, müşteri potansiyeli ve insan kaynağı değeri gibi konular da değerlemeye dahil edilerek bir hesaplama yapılıyor. Bu hesaplama yatırımcıların belirlediği oranlarla çarpılarak şirket değeri ve bu değer üzerinden de hisse senedi değeri belirleniyor. Tahmini 8 milyon TL civarında havuz hisseyi, halen bu heyecanlı yolculuğun bir parçası olan tüm Modanisalılarla paylaşacağız.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kritik isimler Beştepe'ye gelecek! Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Gündem

Kritik isimler Beştepe'ye gelecek! Erdoğan'dan sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 kritik görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce MHP ..
Muharrem İnce, eylemcileri kışkırtanları işaret etti! İşte Boğaziçi provokasyonunun arkasındakiler
Gündem

Muharrem İnce, eylemcileri kışkırtanları işaret etti! İşte Boğaziçi provokasyonunun arkasındakiler

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını bahane ederek ikinci Gezi Kalkışması hayali kuranların maşalarını..
Türkiye'yi heyecanlandıran altın açıklaması!
Ekonomi

Türkiye'yi heyecanlandıran altın açıklaması! "Artık tonlarla ifade ediyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bundan 20 yıl önce birkaç kilogram mertebesinde olan altın üretimini artık tonlarla ifade ed..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay