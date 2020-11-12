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Aktüel TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu
Aktüel

TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:33:21 -
TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu

İSTANBUL (AA) - Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İstanbul 1 No'lu Şubesi, Bakırköy Belediyesinde toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasını protesto etti.

Bakırköy Belediyesi yanında bulunan Özgürlük Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri, "Toplu Sözleşme Hakkımız Gasbedilemez" pankartı açarak, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na tepki gösterdi. "İşçiyiz haklayız, kazancağız", "Direne direne kazanacağız", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" şeklinde sloganlar atan katılımcılar, alkış tuttu ve düdük çaldı.

Grup adına açıklama yapan TÜM BEL-SEN 1 No'lu Şube Başkanı Adem Erdem, 28 Ağustos'tan bu yana 15. eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

20 aydır memurların, 31 aydır işçilerin toplu sözleşmelerinin imzalanmadığını anlatan Erdem, memur ile işçilerin mağduriyet yaşadığını belirtti.

Bakırköy Belediyesinin halkın yararına yaptığı işlerde belediyesinin arkasında, halkın zararına yaptığı işlerde de karşısında duracaklarını dile getiren Erdem, "Haklarımız gasbedilmeden, kazanımlarımızın üzerine yeni kazanımlar ekleyerek sözleşme yapılmasını talep ediyoruz. İşten çıkarılan işçi arkadaşlarımızın ivedilikle işlerine iade edilmesini talep ediyoruz. 400'e yakın kısa çalışma ödeneğine ayrılan arkadaşlarımızın hak kayıplarının, mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Erdem, mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında belediye meclis üyelerinden de destek beklediklerini kaydetti.


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