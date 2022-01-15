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Gündem Aşısızlar için PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Gündem

Aşısızlar için PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Seyahat, sosyal etkinlik ve okullardaki aşısızlara PCR testi kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 13:51:00 - 2022-01-15 14:08:54
Aşısızlar için PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Koronavirüs salgınının son dönemdeki seyri ve toplum sağlığına etkisiyle ilgili olarak yazı gönderdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.

Yazıda, "Aşısız veya Aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

- Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,
- Konser, Sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,
- Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),
- Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,
- Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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