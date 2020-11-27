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Gündem Tüm annelerden destek istediler! HDP oğlumu götürüp PKK’ya teslim etti!
Gündem

Tüm annelerden destek istediler! HDP oğlumu götürüp PKK’ya teslim etti!

Evlatları HDP tarafından kandırılarak terör örgütü PKK’ya gönderilen Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 452'inci gününde de sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:23:00 -
Tüm annelerden destek istediler! HDP oğlumu götürüp PKK’ya teslim etti!

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelerek eylemi sürdüren anne Solmaz Öğrünç, "benim oğlumu HDP götürüp PKK'ya verdi. Çocuğumu HDP götürdü, HDP geri getirecek" dedi. Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yapan Öğrünç, tüm annelerden de destek beklediklerini söyledi. Kardeşi Rahim için eylemi sürdüren ağabey Mehmet Sıddık Çifçi de kardeşine teslim olma çağrı yaparak "Kardeşim gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Sorumlu HDP'dir. HDP götürdü. İsterlerse geri de getirirler ama HDP istemiyor, getirmiyor. Getirmediği sürece de buradan ayrılmayacağız" dedi.

Bütün anneler, gelin bu zalimlere karşı koyalım

Diyarbakır annelerinin benzer eylemini HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde her perşembe yapan Şırnaklı terör mağduru aileler dün de eylemine devam etti. 14 yaşındaki oğlu 5 yıl önce dağa kaçırılan Hamdiye Arslan, yüreği yanan tüm annelere seslenerek "Gelin çocuklarını bu zalimlerden kurtaralım. Gelin bu zalimlere birlik olalım. Hepimiz çocuklarımıza kavuşalım" çağrısı yaptı.

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