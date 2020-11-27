Tüm annelerden destek istediler! HDP oğlumu götürüp PKK’ya teslim etti!

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelerek eylemi sürdüren anne Solmaz Öğrünç, "benim oğlumu HDP götürüp PKK'ya verdi. Çocuğumu HDP götürdü, HDP geri getirecek" dedi. Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yapan Öğrünç, tüm annelerden de destek beklediklerini söyledi. Kardeşi Rahim için eylemi sürdüren ağabey Mehmet Sıddık Çifçi de kardeşine teslim olma çağrı yaparak "Kardeşim gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Sorumlu HDP'dir. HDP götürdü. İsterlerse geri de getirirler ama HDP istemiyor, getirmiyor. Getirmediği sürece de buradan ayrılmayacağız" dedi