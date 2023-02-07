  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tüm AK Parti teşkilat üyelerine kan bağışı çağırısı yapıldı
Gündem

Tüm AK Parti teşkilat üyelerine kan bağışı çağırısı yapıldı

AK Parti Genel Merkezi deprem bölgesindeki yaralılar için kan bağışı çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 17:50:00 -
Tüm AK Parti teşkilat üyelerine kan bağışı çağırısı yapıldı

AK Parti Genel Merkezi, tüm AK Parti teşkilat üyelerine deprem bölgesinde yaralananlar için kan bağışı yapma çağırısında bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “Teşkilatlarımıza kan verme çağrısı yapılmıştır. Tüm teşkilat üyelerimizin Kızılay kan merkezlerine giderek kan bağışı kampanyasına destek olması sağlanmaktadır” diye yazdı.

Aşçılar afet bölgesine gitti
Aşçılar afet bölgesine gitti

Gündem

Aşçılar afet bölgesine gitti

Yok artık! Milyonlar can derdinde onlar yağma
Yok artık! Milyonlar can derdinde onlar yağma

Gündem

Yok artık! Milyonlar can derdinde onlar yağma

ATO’nun deprem için yardım tırları yola çıktı…
ATO’nun deprem için yardım tırları yola çıktı…

Gündem

ATO’nun deprem için yardım tırları yola çıktı…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23