Tüm AK Parti teşkilat üyelerine kan bağışı çağırısı yapıldı
AK Parti Genel Merkezi deprem bölgesindeki yaralılar için kan bağışı çağrısında bulundu.
AK Parti Genel Merkezi, tüm AK Parti teşkilat üyelerine deprem bölgesinde yaralananlar için kan bağışı yapma çağırısında bulundu.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “Teşkilatlarımıza kan verme çağrısı yapılmıştır. Tüm teşkilat üyelerimizin Kızılay kan merkezlerine giderek kan bağışı kampanyasına destek olması sağlanmaktadır” diye yazdı.