Tüm aile bu tarife bayılacak: Pratik çikolatalı bar
Hazırlaması son derece kolay olan bu tarif bundan sonra ailenizin favorisi haline gelecek.05 Haziran 2019 Çarşamba 00:19
Çikolataya kim 'hayır' diyebilir ki? 7’den 77’ye sevilen çikolata ile damakları çatlatan bir tarif hazırlayabilirsiniz. Bu tarifi hem evlatlarınız hem de misafirleriniz çok sevecek. İşte, mutfağınızın yeni yıldızı…
Çikolatalı bar tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı fındık
- 350 gram çikolata
- Yarım su bardağı kuru meyve
Öncelikle fındıkları bıçakla iri parçalara bölün ve fırında biraz kavurun.
Çikolatayı benmari usulü eritin.
Yağlı kağıt üzerine çikolatayı yayın.
Çikolatanın üzerine kuru meyve ve fındığı boşaltın.
Yaklaşık 2-3 saat içinde çikolata sertleşecektir.
İyice sertleşen çikolataları küçük parçalar halinde kırın.
İşte, çikolatalı barınız hazır.
Afiyet olsun.
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