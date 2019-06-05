Tüm aile bu tarife bayılacak: Pratik çikolatalı bar Hazırlaması son derece kolay olan bu tarif bundan sonra ailenizin favorisi haline gelecek.

Çikolataya kim 'hayır' diyebilir ki? 7’den 77’ye sevilen çikolata ile damakları çatlatan bir tarif hazırlayabilirsiniz. Bu tarifi hem evlatlarınız hem de misafirleriniz çok sevecek. İşte, mutfağınızın yeni yıldızı… Çikolatalı bar tarifi Malzemeler: 1 su bardağı fındık

350 gram çikolata

Yarım su bardağı kuru meyve Öncelikle fındıkları bıçakla iri parçalara bölün ve fırında biraz kavurun. Çikolatayı benmari usulü eritin. Yağlı kağıt üzerine çikolatayı yayın. Çikolatanın üzerine kuru meyve ve fındığı boşaltın. Yaklaşık 2-3 saat içinde çikolata sertleşecektir. İyice sertleşen çikolataları küçük parçalar halinde kırın. İşte, çikolatalı barınız hazır. Afiyet olsun.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.