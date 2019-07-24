Tülün İnal kimdir? Ekrem İmamoğlu Tülün İnal İBB atama 23 Haziran seçimleriyle İBB koltuğuna oturan CHP, İP ve HDP'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi İmar Müdürlüğüne Tülün İnal'ı atadı.Tülün İnal, uzun yıllardır Sarıyer'de kooperatif yönetim kurulu üyeliği ve Sarıyer Bölgesi Üst Birlik Kooperatifler Birliğinde başkan yardımcılığı görevlerini de yürütüyor. PekiTülün İnal kimdir? Tülün İnal nereli ve kaç yaşında? Tülün İnal hangi görevlerde bulundu?

23 Haziran seçimleriyle İBB koltuğuna oturan CHP, İP ve HDP'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi İmar Müdürlüğüne Tülün İnal'ı atadı.Tülün İnal, uzun yıllardır Sarıyer'de kooperatif yönetim kurulu üyeliği ve Sarıyer Bölgesi Üst Birlik Kooperatifler Birliğinde başkan yardımcılığı görevlerini de yürütüyor. Peki Tülün İnal kimdir? Tülün İnal nereli ve kaç yaşında? Tülün İnal hangi görevlerde bulundu? Tülün İnal kimdir? İnal, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden 1982 yılında mezun oldu. İBB'de 1 Temmuz 1983'te işbaşı yapan İnal, 1985-1992 arasında harita imar uygulama şefi, harita müdür yardımcısı ve harita müdürü olarak hizmet verdi. İnal, 1992-2000 arasında ise Şehir Planlama (Nazım Plan) Müdürlüğünde 1/50000 ölçekli plan ve İstanbul Ulaşım Master Planlarının yapımında görev aldı. 2001-2017 arası Boğaziçi İmar Müdürlüğünde harita şefliği yapan İnal, 2017-2019 arasında ise Yapı Kontrol Şefliğinde teknik eleman olarak çalıştı. Tülün İnal, uzun yıllardır Sarıyer'de kooperatif yönetim kurulu üyeliği ve Sarıyer Bölgesi Üst Birlik Kooperatifler Birliğinde başkan yardımcılığı görevlerini de yürütüyor. Naim Erol Özgüner kimdir? İBB son dakika atama! İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner

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