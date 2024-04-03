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Gündem Tükürdüklerini yutuyorlar
Gündem

Tükürdüklerini yutuyorlar

Yeniakit Publisher
2024-04-03 09:12:00 -

Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasının ardından Van'da çıkan olaylar diğer illere de sıçradı. Çok sayıda gözaltı var

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, sabah saatlerinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının elinden alındığını açıkladı.

VAN'DAKİ OLAYLAR GECE DE DEVAM ETTİ

Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığının açıklanmasının ardından gündüz başlayan protesto olayları, iftar saatinden sonra da devam etti.

Kentin cadde ve sokaklarında bir araya gelen göstericilere polis basınçlı su ve biber gazı sıkarak müdahale etti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

OLAYLAR YÜKSEKOVA'YA DA SIÇRADI

Zeydan'ın memnu haklarının geri alınması, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de protesto edildi.

İftar sonrası ilçenin Cengiz Topel caddesinde bir araya gelen grup, yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti.

Basınçlı su ve biber gazı ile yapılan müdahale sonrası gruptakiler ara sokaklara dağıldı.

İlçedeki olaylar yer yer devam ediyor.

BİRÇOK KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Siirt'te, DEM Parti il binası önünde toplanan kalabalık, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınması protesto Saat Kulesi önüne kadar yürüyüş yaparak basın açıklaması yapmak istedi.

Polis, yürüyüşe izin vermedi. Uyarılara rağmen Abdullah Zeydan lehine sloganlar atarak yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti.

Ara sokaklara kaçan gruptakilerin bazılar polise taş attı. Çıkan arbedede birçok kişi gözaltına alındı.

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