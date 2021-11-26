Tüketirken dikkatli olmanız gereken 4 süper besin

Sağlık için faydalı olduğu düşünülen besin ögeleri açısından zengin; vitamin, lif, mineral, antioksidan ve bazı faydalı besin ögelerinin yoğun olarak yer aldığı gıdalar “süper besin” olarak tanımlanıyor.

Süper gıda tüketiminin birçok faydası olsa da çok fazla tüketmek aslında tehlikeli olabilir!

İşte tüketirken dikkat olmanız gereken 4 süper besin

Brokoli; lif, protein, C vitamini, potasyum ve diğer vitaminler ile mineraller açısından çok zengindir. Bununla birlikte araştırmalar, brokoli gibi turpgiller ailesinden olan sebzelerin tüketilmesinin bağırsakları irrite ederek gaza neden olduğunu ortaya koymuştur. Brokoli bağırsaklarınızı rahatsız edebilir. Brokoli tüketimi, kalp ve kan inceltici ilaç kullanan kişilerde de tehlike sonuçlara yol açabilir.

Somon, enflamasyonu azaltmak için iyi bir yağsız protein ve omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Ancak somon birçok kişi için en iyi seçenek olsa da omega-3’ün aşırı tüketimi birtakım sıkıntılara yol açabilir. Somon kanınızı fazla sulandırabilir Ayrıca araştırmalar somon dahil aşırı miktarda balık tüketiminin kandaki cıva seviyelerini artırabildiğini ortaya koymuştur.

Tarçın, yüksek antioksidan içeriğine sahip; kalp hastalığı riskini düşüren, kan şekerini dengeleyen bir süper gıda olarak kabul edilir. Ancak tüm yararlarına rağmen bir yetişkin günde 1 çay kaşığından daha fazla tarçın tüketmemelidir. Araştırmalar, çok fazla tarçın tüketmenin içerdiği kumarin nedeniyle toksik olabileceğini ortaya çıkardı. Kumarin, özellikle karaciğer problemleri olan kişiler için tehlikelidir ve aşırı alımda karaciğer hasarına neden olabilir .Tarçın zehirleyebilir.

Yeşil çay, yüksek antioksidan içeriği nedeniyle dünyanın en sağlıklı içeceklerinden biri olarak gösterilir. Yeşil çaydaki antioksidanlar kanser ve kalp hastalığı riskini azaltmak, yağ yakmak ve beyin fonksiyonlarını geliştirmek için çok faydalıdır. Ancak aşırı miktarda tüketilmesi özellikle yüksek kafein içeriği nedeniyle yan etkilere sebep olabilir. Yeşil çay ağrı ve sızılara yol açabilir