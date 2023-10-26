Tüketiminde sakınca görülmeyen su ürünleri ne yapılıyor?

Deniz ve iç sularda bulunan su ürünlerinin korunup geliştirilmesi yoluyla ülke ekonomisine katkı sunulduğuna, gıda ihtiyacının karşılandığına ve biyoçeşitliliğin devamının sağlandığına dikkati çeken Yumaklı, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması amacıyla 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile su ürünleri avcılığına ilişkin düzenleme ve denetim yapma yetkisinin Tarım ve Orman Bakanlığında olduğunu anımsattı.

Yumaklı, beslenmede önemli bir protein kaynağı olan su ürünleri stoklarını koruyarak en ekonomik şekilde yararlanmanın ve sürdürülebilir işletilmesini sağlamanın ana hedeflerinden birisi olduğunu vurguladı. Buna istinaden su ürünleri faaliyetinde bulunacaklara uymaları zorunlu olan bazı yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirdiklerine işaret eden Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: “Bu düzenlemeler 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında hazırlanan yönetmelik, tebliğler, genelgeler ve talimatlarla belirlenmektedir. Bu kapsamda boy, zaman, yer, bölge, tür, belge ve av araçları yönünden teknik düzenlemeler yapılmaktadır. Bakanlığımızca ve koruma kontrolle yetkili diğer kurumlarca, mevzuata aykırı hareket edenlere söz konusu Kanunun ilgili maddesi gereğince idari para cezaları ve yaptırımlar uygulanmaktadır. İdari yaptırımlardan bir tanesi de ilgili düzenlemelere aykırı avcılık faaliyetinde bulunarak istihsal edilen su ürünlerine el koymaktır.”

Sofralarla buluşturuldu

El konulan su ürünlerinden tüketiminde sakınca bulunmayanların ilgili kanun gereğince sosyal yardım kuruluşlarına bağışlanabileceğinin altını çizen Yumaklı, bu kapsamda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 2020 yılının ocak ayından bugüne kadar 90 ton su ürününün sosyal yardımlaşma kurumlarına bağışlanarak vatandaşların sofralarıyla buluşturulduğunu kaydetti.

Çapraz denetim

Öte yandan, balıkçılık av sezonunun başladığı 1 Eylül’den itibaren yasa dışı avcılığa karşı denetimlerini sıklaştıran Tarım ve Orman Bakanlığı, rutin uygulamaya ek olarak ülke genelinde karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, balık halleri, soğuk hava depoları, balıkçı gemileri ve yol güzergâhlarında 25-29 Eylül tarihlerinde toplam 9 bin 745 çapraz ve eş zamanlı denetimler gerçekleştirmişti. 2 bin personelin görev aldığı denetimlerde, toplam 20 bin 700 metre uzatma ağı ile 22,4 ton su ürününe el konulmuş su ürünleri mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 110 kişi/iş yerine ise idari para cezası uygulanmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO