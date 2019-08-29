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Tüketilen besinlere dikkat

Diyetisyen Salih Gürel, sağlıklı tüketilen besinler sayesinde kanser riskinin azaldığını söyledi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:13
Tüketilen besinlere dikkat

Diyetisyen Salih Gürel, sağlıklı tüketilen besinler sayesinde kanser riskinin azaldığını söyledi.


Diyetisyen Salih Gürel, “Sağlıklı bir diyet kanser riskini ve kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalık riskini azaltabilir ancak obeziteden korunma ve alkol tüketiminin azaltılması dışında diyetin kanser riskini kesin olarak azalttığını gösteren spesifik bir kanıt bulunmamaktadır. Bir başka ifadeyle yenildiği veya içildiği takdirde kanseri önlediği ya da tedavi ettiği gösterilen hiçbir gıda maddesi yoktur. Deneysel çalışmalarda kansere karşı koruyucu olabileceği gösterilmiş olan fitokimyasalları başlıca dört grupta toplayabiliriz. Bunlardan birincisi lignanlar (lifçe zengin gıdalar, çilek, kiraz, böğürtlen, tahıllar, çavdar, yağlı tohumlar; keten tohumu, susam, fındık, ay çekirdeği, zeytin, soğuk sıkma bitkisel yağlarda bulunur) ve isoflavonları (soya fasulyesi, soya ürünlerine bol bulunur) içeren fitoöstrojenlerdir” dedi.


İkinci grupta sarı, kırmızı ve koyu yeşil yapraklı sebze ve meyvelerde bolca bulunan - karoten, - karoten, likopen, - kriptoksantin, lutein vb karotenoidler yer aldığını ifade eden Gürel, “Soğan, sarımsak ve turpgillerde bolca bulunan organo sülfür bileşikleri de bu grupta yer alan önemli fitokimyasallardır. Meyve ve sebzeler, yeşil çay, siyah çay, üzüm, üzüm çekirdeğinde bulunan polifenoller de kansere karşı koruyucu etki gösterdiği bilinen önemli fitokimyasallardır . Sebze, meyve, tam tahıl ve baklagillerde yer alan ve yukarıda sayılan maddelerin kendilerinin mi yoksa besinlerdeki varlığının mı kanserden koruyucu olduğu iyi bilinmediği için bu besinlerin hepsinin tüketilmesi önerilmektedir. Yine unutulmaması gereken en önemli noktalardan bir tanesi de bugüne kadar yapılan çalışmalarda bu maddelerin gıda takviyesi ürünler şeklinde alınmasının değil doğal gıdalara halinde alınmasının koruyucu etki gösterdiği bulunmuştur” diye konuştu.


Diyetisyen Gürel, besinler hakkında şu bilgileri verdi:


“Kırmızı et (özellikle uygun şekilde pişirilmiş olmasına dikkat ederek) ve hayvansal yağları az tüketin. Günde 5 porsiyon çiğ ya da az pişmiş meyve sebze tüketin. Lifli gıdaları bol bol tüketin. Balık tüketimini arttırın (kirli su havuzları ve çevre kirliliğinin olduğu deniz kıyılarında yetiştirilmemiş olması koşuluyla) Tuz ve tuzlu yiyecekleri az tüketin. Şeker ve şekerli yiyecekleri az tüketin. Tam tahıl ürünlerini, kahverengi pirinç vb ürünleri tercih edin. Kızartmalardan mümkün olduğu kadar uzak durun. Kızartma yapacaksanız bitkisel yağları veya zeytinyağını tercih edin. Tereyağını kızartmada kullanmayın. Alkollü içeceklerden uzak durun ya da tüketimini azaltın.”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:13
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