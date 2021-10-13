“Tüketiciyi korumaya çalışıyoruz”

Üretim maliyetlerinde gözlenen hızlı yükselişin makarna fiyatlarına yansımaması için önemli tedbirler alınıyor. Sanayiciler ve dağıtıcılar tarafından fiyat artışlarını önleme adına stratejik hamleler yapılıyor.



Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, tüketiciyi fiyat artışlarına karşı korumaya çalıştıklarını belirtti. Külahçıoğlu, pandemi döneminde ihracatı ötelediklerini hatırlatarak, “Covid-19’un gölgesinde geçen aylarda iç tüketimi karşılamayı merkeze oturttuk. Rafları boş bırakmadık. Zam kararı da almadık” dedi.

Enflasyon ithalatı

Külahçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi tehdidinin yanında kuraklıkla karşı karşıya kaldık. Lojistik sistemde bozulma görüldü. Doğal olarak ülkelerin tarım stratejileri değişti. Yani tarımsal emtia ihracatı yapan ülkeler ek vergiler getirdiler. Emtia ithalatı yapanlar ise vergileri sıfırladılar. Herkes stok seviyesini arttırmayı odağa aldı, alıyor. Tabii ülke olarak biz de belli oranda unlu mamul, bakliyat ithalatı yapıyoruz. Dolayısıyla gıda enflasyonu ithal ediyoruz.

Piyasa regülasyonu sağlandı

Diğer yandan dünyada durum buğdayının fiyatı önemli ölçüde yükselmiş vaziyette. Ne mutlu ki ülkemize bu yükseliş o kadar etki etmedi. Şu anda makarna fiyatlarında artış oranları makul. Çünkü sektörümüz, sorumlu davrandı. Bu bir kenara Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, yerinde müdahalelerde bulundu. İthalat vergilerini sıfırlayıp dışarıdan ürün almaya başladı. Şükür ki sektörümüz, piyasa regülasyonunu kamuyla belli oranda sağladı.”

Kârımızı kullanıyoruz

Külahçıoğlu, makarna sektörünün üçte iki oranında ihracat için üretim yaptığını dile getirdi. “İhracattan elde ettiğimiz kârları belli oranda iç piyasadaki fiyat artışlarını dengelemek için kullanıyoruz” ifadesini de kullandı.



Külahçıoğlu, “Girdi maliyetlerini ürün fiyatlarıyla telafi ederek gıda enflasyonunu kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ancak şu anda önemli olan çiftçinin girdi maliyetlerinin desteklenmesidir. Aksi takdirde fiyat artışları kaçınılmaz olur” uyarısı yaptı.

Kritik hamle

Üretici ve tüketici fiyatları arasında 24 puan fark olduğuna dikkat çeken Külahçıoğlu, “Biz, bu ortamda stokta tuttuğumuz ürünleri eski maliyetlerle piyasaya sunuyoruz. Dağıtıcılarımız, marketlerimiz de eski fiyatlarından ürünleri satıyor. Bu sayede ürünlerin fiyat artışlarının raflara yansıması 2-3 ayı buluyor” şeklinde konuştu.



Külahçıoğlu, ayrıca “Gönlümüzden geçen fiyatları arttırmamak. Yıl başına kadar fiyatları sabit tutmaya çabası içerisinde olacağız. Yıl başından sonraki maliyet artışlarını ise değerlendireceğiz. Tüketicimizi korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.