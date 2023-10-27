Tüketicilere 16. yıla özel fırsat!
MediaMarkt, tüketicileri çeşitli kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor. 30 Ekim’e kadar devam edecek 16. Yıl Kampanyası kapsamında, birbirinden farklı ürünler çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.
Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, 16’ncı yılına özel olarak tüketicilerine çeşitli fırsatların sunulduğu bir kampanya düzenledi. 30 Ekim tarihine kadar sürecek olan 16. Yıl Kampanyası’nda, hava temizleme cihazından akıllı saate, kulaklıktan robot süpürge ve kahve makinesine kadar birbirinden farklı ürünler çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.
Kampanya kapsamında;
- Xiaomi Mi 4 Lite Hava Temizleme Cihazı 5.999TL’den
- HUAWEI Watch GT3 Elegant 42mm Akıllı Saat 4.499 TL’den
- JBL T205 Kulak İçi Kablolu Kulaklık 499 TL’den
- Fakir Robert RS 770 Robot Süpürge 11.999 TL’den
- Nespresso Essenza Mini D30 Kahve Makinesi 3.799 TL’den satışa sunulacak.
MediaMarkt’ın kampanyası Türkiye genelindeki 96 mağazasında, mobil uygulamasında ve online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak. Tüketiciler kampanyaya dair detaylara Mediamarkt 16. Yıl Kampanyası adresinden ulaşabilirler.